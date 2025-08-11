menu hamburguer
Futebol Internacional

Atlético de Madrid anuncia mais uma contratação para 2025/26

Diretoria já havia comprado outros atletas na janela, como Almada, Álex Baena e Johnny Cardoso

imagem cameraRaspadori em ação pelo Napoli (Foto: Reprodução)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
12:18
  • Matéria
O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação de Giacomo Raspadori junto ao Napoli. O meia-atacante já realizou os exames médicos iniciais em Majadahonda, na Espanha, e foi oficializado nas redes sociais após a assinatura do contrato.

O vínculo entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2025. A transferência custou cerca de 22 milhões de euros (quase R$ 140 milhões na cotação atual), segundo informações da imprensa europeia.

Revelado pelas categorias de base do Sassuolo, o atacante subiu aos profissionais em 2018, e fez parte de boas campanhas da equipe no Campeonato Italiano. Quatro anos depois, foi contratado pelo Napoli, primeiro por empréstimo e depois através do pagamento da multa rescisória.

Em sua primeira temporada com os Partenopeus, Raspadori contribuiu de maneira direta para o título nacional, findando um jejum de 33 anos por parte do clube. Formando ataque com nomes como Osimhen e Raspadori, o ponta anotou seis gols e deu cinco assistências em 2022/23, desempenho que levou a diretoria a acelerar por sua contratação definitiva.

O Atlético de Madrid tem passado por um largo processo de reformulação rumo à próxima de temporada. Sem erguer troféus de maior expressão há quatro anos, o clube optou por vender, emprestar ou liberar 11 jogadores, além de já ter anunciado nove jogadores, incluindo Raspadori. Veja as transferências abaixo:

🎁 Entradas no Atlético de Madrid

Jogador✈️ De onde veio?💰 Valor (em euros)

Álex Baena

Villarreal

42 milhões

Dávid Hancko

Feyenoord

26 milhões

Johnny Cardoso

Real Betis

24 milhões

Giacomo Raspadori

Napoli

22 milhões

Thiago Almada

Lyon/Botafogo

21 milhões

Matteo Ruggeri

Atalanta

17 milhões

Marc Pubill

Almería

16 milhões

Juan Musso

Atalanta (estava emprestado ao Atlético em 2024/25)

3 milhões

Clément Lenglet

Barcelona (estava emprestado ao Atlético em 2024/25)

Custo zero

Itália x Inglaterra - Giacomo Raspadori
Raspadori, nova aquisição do Atlético de Madrid, em ação pela seleção da Itália (Foto: Marco Bertorello/AFP)

