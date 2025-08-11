Atlético de Madrid anuncia mais uma contratação para 2025/26
Diretoria já havia comprado outros atletas na janela, como Almada, Álex Baena e Johnny Cardoso
O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação de Giacomo Raspadori junto ao Napoli. O meia-atacante já realizou os exames médicos iniciais em Majadahonda, na Espanha, e foi oficializado nas redes sociais após a assinatura do contrato.
O vínculo entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2025. A transferência custou cerca de 22 milhões de euros (quase R$ 140 milhões na cotação atual), segundo informações da imprensa europeia.
Revelado pelas categorias de base do Sassuolo, o atacante subiu aos profissionais em 2018, e fez parte de boas campanhas da equipe no Campeonato Italiano. Quatro anos depois, foi contratado pelo Napoli, primeiro por empréstimo e depois através do pagamento da multa rescisória.
Em sua primeira temporada com os Partenopeus, Raspadori contribuiu de maneira direta para o título nacional, findando um jejum de 33 anos por parte do clube. Formando ataque com nomes como Osimhen e Raspadori, o ponta anotou seis gols e deu cinco assistências em 2022/23, desempenho que levou a diretoria a acelerar por sua contratação definitiva.
O Atlético de Madrid tem passado por um largo processo de reformulação rumo à próxima de temporada. Sem erguer troféus de maior expressão há quatro anos, o clube optou por vender, emprestar ou liberar 11 jogadores, além de já ter anunciado nove jogadores, incluindo Raspadori. Veja as transferências abaixo:
🎁 Entradas no Atlético de Madrid
|⚽ Jogador
|✈️ De onde veio?
|💰 Valor (em euros)
Álex Baena
Villarreal
42 milhões
Dávid Hancko
Feyenoord
26 milhões
Johnny Cardoso
Real Betis
24 milhões
Giacomo Raspadori
Napoli
22 milhões
Thiago Almada
Lyon/Botafogo
21 milhões
Matteo Ruggeri
Atalanta
17 milhões
Marc Pubill
Almería
16 milhões
Juan Musso
Atalanta (estava emprestado ao Atlético em 2024/25)
3 milhões
Clément Lenglet
Barcelona (estava emprestado ao Atlético em 2024/25)
Custo zero
