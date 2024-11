Simeone manda recado a Filipe Luís às vésperas de final com o Flamengo

Diego Simeone em PSG x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 08:39 • Redação do Lance!

Após vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no último domingo (3), o Flamengo necessita apenas de um empate para conquistar o troféu da Copa do Brasil. Por conta disso, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, elogiou Filipe Luís e desejou boa sorte para a decisão.

- Filipe Luís merece tudo que está acontecendo com ele. Se preparou para esses momentos e agora é acompanhá-lo, tranquilidade e desejar o melhor para ele na final - disse Simeone, em entrevista à "TNT Sports".

Diego Simeone e Filipe Luís no Atlético de Madrid

Simeone treinou Filipe Luís em duas passagens pelo Atlético de Madrid. A primeira delas começou na temporada 2010/2011, quando o ex-lateral foi contratado do Deportivo La Coruña e ficou até uma breve saída para o Chelsea na temporada 2014/15. Ele retornou na temporada seguinte e permaneceu até sua chegada ao Flamengo na janela do meio de 2019.

O ex-jogador não demorou muito tempo para cair nas graças do comandante argentino. Jogador tático e peça-chave no esquema de Simeone, Filipe se firmou como titular nas duas passagens, além de ter conquistado seis títulos com os Colchoneros.

Diego Simeone treinou Filipe Luís no Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Sempre que possível, Filipe Luís elogia e agradece Diego Simeone pelos ensinamentos e da forma como o treinador sabe motivar seus jogadores para o sucesso do Atlético durante sua gestão. Durante entrevista de apresentação no Flamengo, o jovem treinador comentou sobre a inspiração no argentino e demostrou gratidão ao, agora, colega de profissão.

- Admiro muito ele. Ele foi o cara que mudou a minha cabeça. Ele que foi o grande culpado de eu estar sentado aqui hoje. Nunca me interessei, mas depois que entendi que um treinador era capaz de mudar a vida de uma pessoa, eu quis - comentou Filipe Luís.

