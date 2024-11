Filipe Luís na beira do campo no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro no Independência (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 23:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), pelo Brasileirão. O gol da vitória foi de David Luiz, de falta. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Filipe Luís enalteceu a partida do zagueiro, um dos líderes do elenco, e falou sobre o gol de falta.

- David é o tipo de jogador que faz o treinador ser melhor. Um gol de falta como ele fez hoje, o que eu tenho a ver com isso? Não treinamos, foi uma genialidade dele. Uma sacada do David Luiz. Isso demonstra o grande jogador que ele é, mas é mais do que isso, a liderança que ele tem perante ao grupo - disse Filipe Luís.

David Luiz comemorando o gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O gol de falta de David Luiz saiu aos oito minutos do segundo tempo. Na comemoração, o jogador foi até o banco de reservas celebrar com os demais companheiros.

- O líder se faz nas atitudes do dia a dia. E quando você vê todos os jogadores do banco vindo abraçar, o carinho com ele, demonstra a pessoa que ele é no dia a dia - afirmou o treinador.

Situação de David Luiz no Flamengo

Com 37 anos, David Luiz tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. As partes só começarão conversar por uma possível renovação após o segundo jogo da final da Copa do Brasil.