(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 07/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), pelo Brasileirão. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 58 pontos, voltando para a quarta posição. Faltando seis rodadas para o fim da competição, dá para o Mais Querido buscar o título? O técnico Filipe Luís respondeu.

- Dá para dormir hoje à noite e amanhã começar a preparar a final. Depois, o próximo jogo, eu não sei nem contra quem é. Só para vocês verem, eu sou meio cego assim, não consigo olhar muito longe porque na minha visão eu vou jogo a jogo - disse o treinador, após o jogo, despistando sobre o assunto.

Atualmente, o Flamengo está a nove pontos do líder Botafogo, que venceu o Vasco por 3 a 0 nesta rodada. O segundo colocado é o Palmeiras, com 61. O Fortaleza, terceiro colocado, tem 60.

Filipe Luís durante a partida contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Vantagem na Copa do Brasil

Virando a chave, o Flamengo volta a focar na Copa do Brasil. No jogo de ida, o time de Filipe Luís venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, em Belo Horizonte.

Com o resultado do primeiro jogo, o Rubro-Negro pode ser campeão mesmo perdendo por um gol de diferença. Uma derrota pela mesma diferença de gols do primeiro jogo levará a decisão para os pênaltis.