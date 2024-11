Filipe Luís sai em defesa de Bruno Henrique: ‘Sabe que é inocente’

Bruno Henrique durante a partida contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 00:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Henrique está vivendo dias agitados. Na terça-feira (5), o atacante foi alvo de operação por um possível envolvimento em manipulação de apostas. Já nesta quarta, teve uma grande atuação na vitória do Flamengo diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. Após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do jogador, e detalhou conversa que teve com o camisa 27.

➡️ David Luiz detalha estratégia para gol de falta e brinca sobre comemoração

- O Flamengo sempre tem semanas conturbadas, isso é essência. Falei com o Bruno sim, quando soube da notícia consegui contactar ele. Estava muito tranquilo, sereno, ele sabe que é inocente. Vamos respeitar a presunção da inocência porque vai ser um dano irreparável a imagem dele - disse o treinador.

- Temos plena confiança no Bruno Henrique. É um cara íntegro. Espero que isso possa se resolver o mais rápido possível - completou Filipe.

Bruno Henrique em ação contra o Cruzeiro (Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Atuação de Bruno Henrique contra o Cruzeiro

Bruno Henrique atuou na Arena Independência por 79 minutos. Ele foi a principal arma do Flamengo no ataque. No primeiro tempo, mandou uma bola na trave e, já próximo ao intervalo, obrigou o goleiro Cássio a fazer uma boa defesa.

➡️ Bruno Henrique se destaca em vitória do Flamengo; veja os números

Na segunda etapa, sofreu a falta que originou o gol de David Luiz, de bola parada.