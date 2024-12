Buscando nomes de peso no futebol europeu, o Barcelona tinha por objetivo findar um jejum de títulos da Champions League em meados da década de 2000. As chegadas de Ronaldinho, Giuly, Eto'o e do meia Deco fizeram com que as esperanças dos torcedores se renovassem em busca do domínio a nível nacional e continental.

O luso-brasileiro, contratado em 2004, virou peça crucial do time que, dois anos depois, ergueu a taça da principal competição europeia e caiu nas graças da torcida como ídolo. Por isso, o Seu Lance! te conta um pouco mais sobre a história do traje blaugrana de 2005-06, que leva o nome e o número do central.

📝 Seu Lance!: a ficha do manto blaugrana

🌍 TIME: Barcelona

📆 ANO: 2005-06

⚽ NOME: Deco

🔢 NÚMERO: 20

💪 TAMANHO: GG

👔 Seu Lance!: a história de Deco com a camisa do Barcelona

Apesar de passagens pela base do futebol brasileiro, Deco desenvolveu seu futebol na Europa com a camisa do Porto. O meia começou a assumir protagonismo nos Dragões a partir da temporada 1999-00 e foi um dos pilares da equipe que conquistou a Champions de 2004-05, sob a batuta do treinador José Mourinho.

Na janela de transferências pós-título, o português topou o movimento rumo ao Barcelona por 21 milhões de euros (R$ 78 milhões na cotação da época), valor elevado para os padrões do período. A assertividade do investimento se mostrou válida: logo na primeira temporada, foram nove gols e 11 assistências em 42 jogos, que contribuíram para o título de La Liga.

A temporada 2005-06, porém, guardou o grande momento. Jogando mais retraído, os números foram inferiores (cinco tentos em 43 atuações), mas a magia se manteve. Usando a camisa 20, Deco seguiu sendo considerado um dos melhores jogadores da equipe, e fez parte da dobradinha conquistada pelos comandados de Frank Rijkaard, que superaram o Arsenal na decisão continental e venceram o Campeonato Espanhol e a Champions League.

O atleta permaneceu na Catalunha até o fim de 2007-08, mas começou a cair de rendimento e recebeu críticas dos torcedores em sua reta final de passagem. O fim do casamento se deu quando a diretoria optou por não renovar o contrato e o vendeu ao Chelsea por metade do valor da aquisição quatro anos antes.

🔢 Seu Lance!: números de Deco pelo Barcelona

⚽ 161 jogos

⌛ 13.279 minutos em campo

🥅 20 gols

📤 45 assistências

✅ 100 vitórias

🟰 38 empates

❌ 23 derrotas

🏆 Títulos: 2 troféus de La Liga (2004-25 e 2005-06); 2 troféus da Supercopa da Espanha (2005 e 2006); e um troféu de Champions League (2005-06)

