O Nova Iguaçu pode adicionar aos seus cofres um valor milionário nesta janela de transferências por meio da venda de um ex-atleta do clube. Maicon, do Levski Sofia-BUL, pode ser negociado para outros clubes da Europa, o que geraria a quantia elevada ao time da Baixada Fluminense, segundo apuração da reportagem do Lance!.

O lateral, que foi um dos destaques da campanha vice-campeã no Cariocão de 2024, atraiu o interesse do Rostov-RUS, do Pafos-CHI e do Istambul Basaksehir-TUR, além de clubes da MLS. Algumas propostas já foram formalizadas: a maior foi dos russos, que ofereceram 1,7 milhão de euros (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual), recusados pelos búlgaros.

Ao negociar o atleta junto ao Levski em julho, o Nova ainda manteve 30% dos direitos. Portanto, uma venda nos próximos dias pode gerar em torno de R$ 3 milhões à Laranja Mecânica.

🟠 Quem é Maicon, destaque do Nova Iguaçu no Cariocão de 2024?

Maicon foi revelado pelas categorias do Serra-ES e rodou no futebol capixaba, vestindo as camisas de Nova Venécia e Vitória. Em 2014, chegou ao Nova Iguaçu e fez 17 partidas, sendo 13 no Cariocão. Diante da Portuguesa, em vitória por 2 a 1, anotou seu único gol pelo clube, no dia 24 de fevereiro deste ano.

A boa campanha com o tradicional da Baixada, que só caiu na final para o Flamengo, lhe rendeu uma oportunidade na Europa. Com o Levski Sofia, o lateral rapidamente ganhou a titularidade sob o comando de Stanislav Genchev - que já deixou o cargo - e acumula 16 partidas.

Maicon, ex-Nova Iguaçu, em ação pelo Levski Sofia (Foto: Reprodução / Instagram)

O Levski ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Búlgaro, com 40 pontos em 19 jogos, empatado no quesito com Botev Plovdiv e Cherno More, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Quem lidera a competição é o Ludogorets, com 53.