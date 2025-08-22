Arsenal x Leeds: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Arsenal e Leeds se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 13h30 (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Xsports (TV Aberta) e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Na primeira rodada, o Arsenal derrotou o Manchester United, por 1 a 0, com gol de Ricardo Calafiori, na principal arma ofensiva: a bola parada. Apesar da vitória, os Gunners tiveram uma atuação abaixo no restante do jogo, mas com o setor defensivo em grande desempenho para evitar o empate dos rivais. Dentro do Emirates, na última temporada, o clube londrino teve onze vitórias, seis empates e duas derrotas.
Do outro lado, o Leeds United começou com o pé direito na competição ao vencer, com autoridade, o Everton, por 1 a 0, em Elland Road. Recém-promovida, a equipe vai em busca da segunda vitória seguida e conta com jogadores interessantes, como o brasileiro Lucas Perri, o japonês Ao Tanaka e o italiano Wilfried Gnonto.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Leeds United pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Leeds United
Premier League — 2ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londes (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV Aberta) e do Disney+
🟨 Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro); Wade Smith e Scott Ledger (assistentes); Darren England (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Odegaard; Martinelli, Saka; Gyökeres
Leeds United (Técnico: Daniel Farke):
Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; James, Gnonto, Piroe
