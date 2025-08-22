Ex-Palmeiras, Mina detona treinador que passou pelo Barcelona
Zagueiro colombiano relembrou a passagem apagada pelo clube catalão
O zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras, relembrou a passagem apagada pelo Barcelona na temporada 2017/18 em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". Para o colombiano, um dos motivos que o fizeram não desempenhar o melhor futebol no clube catalão foi o relacionamento ruim que teve com o técnico Ernesto Valverde.
Pelo Barcelona, o defensor colombiano disputou apenas seis jogos. Naquele ano, inclusive, Mina brilhou pela seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, marcando três gols.
— Cheguei e Valverde só falou comigo no primeiro dia. Ele não falou comigo por sete meses [...] Apesar de vencer a La Liga e a Copa do Rei, joguei muito pouco e sofri uma lesão no pé após uma falta do Rakitic no treino. Saí do Barcelona apesar de a torcida me adorar, mas eu queria jogar — disse Mina.
Depois de deixar a Catalunha, Mina partiu para o futebol inglês disputar a Premier League com o Everton. A negociação foi lucrativa ao Barcelona, que, em menos de um ano, conseguiu quase triplicar o preço do atleta, vendendo por aproximadamente 30 milhões de euros. Hoje aos 31 anos, o colombiano defende o Cagliari, da Itália.
Carreira de Yerry Mina
Yerry Mina começou a carreira no Deportivo Pasto, da Colômbia, mas foi no Santa Fé que ele despertou o interesse do futebol brasileiro. O jogador foi contratado pelo Palmeiras em 2016 e conquistou o título brasileiro daquele ano com o técnico Cuca. Em seguida, Mina defendeu o Barcelona, Everton, Fiorentina e agora o Cagliari.
