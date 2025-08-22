Destaque do Chelsea trava briga judicial com vinícola francesa

Segundo o jornal The Times, Cole Palmer, meia de 23 anos do Chelsea, entrou com pedido para registrar seu nome como marca. A iniciativa tem como objetivo possibilitar o uso comercial em produtos, roupas e acessórios.

O processo, no entanto, não será fácil. O jogador enfrenta oposição da vinícola francesa Château Palmer, que tenta impedir a utilização do nome pelo jogador. A empresa argumenta que a similaridade pode gerar associação indevida com a marca de vinhos.

O caso será analisado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (IPO), responsável por conduzir a investigação e avaliar os argumentos das partes envolvidas. Após o processo, o órgão definirá se o jogador poderá ou não utilizar o nome Palmer como marca registrada.

Carreira de Palmer

Nascido em Manchester, Palmer construiu a carreira nas categorias de base do City, até ser lançado ao time profissional, na temporada 2021/22. No primeiro ano, apenas 11 jogos, mas com três gols e uma assistência. No segundo, a participação em campo aumentou para 25 partidas, mas com apenas uma bola na rede e um passe para gol.

O jovem promissor não conquistou espaço em um elenco recheado dos principais jogadores da atualidade e, aos poucos, foi perdendo espaço na equipe de Pep Guardiola. No início desta temporada, Palmer pode contribuir individualmente para o City em duas decisões.

Contra o Arsenal, na decisão da Supercopa da Inglaterra, foi dos pés do atual camisa 20 do Chelsea que foi marcado o único gol do City, em que estava dando o título. Mas o Arsenal encontrou o empate com Trossard, ainda nos acréscimos, e venceu a disputa nos pênaltis.

Dez dias depois, Palmer volta a entrar em campo em mais uma final. Desta vez pela Supercopa da Uefa, o jogador foi decisivo e empatou a partida contra o Sevilla, levando a equipe às penalidades e sendo campeão.

Apesar da importância nas duas primeiras decisões da atual temporada, Cole Palmer foi comprado pelo Chelsea em setembro por 40 milhões de libras, além de bônus adicionais, em um vínculo de sete anos.

Sem muitas expectativas por parte dos torcedores, Palmer está encantando o Stamford Bridge. O jogador iniciou a trajetória no time londrino no banco de reservas, mas aos poucos foi ganhando espaço no time titular.