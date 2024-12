Exibir uma camisa do seu time nas ruas é um peso grande. Carregar a história de seu clube no peito é praticamente um símbolo de excelência e demonstração de amor. Mas ter edições de anos em que seu time ergueu taças importantes e pôde tirar aquela onda com o rival é ainda mais significativo. E por isso, o Seu Lance! te dá a oportunidade de adquirir camisas campeãs.

continua após a publicidade

É isso mesmo. A parceria do Lance! com o Alambrado pode lhe render mantos lendários que foram campeões no Brasil e no mundo, e você pode fazer a sua oferta. Abaixo, listamos os trajes de gala que já estão disponíveis para você dar o Seu Lance! e ficar em evidência na roda de amigos, além de te dar o direito de contar histórias que terminaram com troféus marcantes.

➡️ Clique aqui e dê o Seu Lance! em mantos sensacionais do futebol mundial

➡️ Seu Lance!: as histórias das camisas lendárias da América do Sul

continua após a publicidade

👕 Seu Lance!: as camisas campeãs disponíveis para você

🔰 TIME: ABC

📆 ANO: 2011

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 8

💪 TAMANHO: GG

🏆 TÍTULOS: Copa RN e Campeonato Potiguar

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Em 2010, o ABC havia sido campeão da Série C, e chegava embalado para brigar por uma vaga na elite do futebol nacional, o que não aconteceu. Mas no âmbito estadual, os potiguares tomaram conta. No primeiro turno, o time chegou à final, mas perdeu o título para o Santa Cruz ao vencer a ida por 2 a 1 e sofrer virada por 4 a 0 na volta. O returno (Copa RN), disputado em pontos corridos, parou nos braços do Mais Querido, e uma final entre os dois foi disputada. Na ida, Felipe Alves deu ao Santa a vantagem mínima. Na volta, porém, Leandrão e Cascata colocaram o ABC na frente; o mesmo Felipe Alves empatou o agregado na segunda etapa, mas Jackson anotou o terceiro e garantiu a conquista do Campeonato Potiguar ao Alvinegro.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do ABC de 2011

🔰 TIME: Atlético-MG

📆 ANO: 2010

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

🏆 TÍTULOS: Campeonato Mineiro

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

O Atlético-MG fez um 2010 de altos e baixos, e chegou a complicar na reta final do ano, mas se livrou do rebaixamento no Brasileirão. A taça veio também por intermédio da esfera estadual. No Campeonato Mineiro, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo teve a terceira melhor campanha geral e avançou ao mata-mata. Depois de eliminar América-MG e Democrata, o Galo encontrou o Ipatinga na decisão. Na ida, a equipe fez um jogo amarrado e saiu do interior com um triunfo por 3 a 2; em grande atmosfera na volta, no Mineirão, nova vitória, desta vez por 2 a 0, sacramentou a conquista. A camisa 10 foi usada no segundo jogo pelo meia Ricardinho, que inclusive, deu passe genial para o gol de Marques, que fechou a conta.

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Atlético-MG de 2010

🌍 TIME: Barcelona

📆 ANO: 2006

⚽ NOME: Deco

🔢 NÚMERO: 20

💪 TAMANHO: GG

🏆 TÍTULOS: La Liga, Supercopa da Espanha e Champions League

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Após chegadas de craques do futebol mundial nos anos anteriores, como Deco, Ronaldinho, Giuly e Eto'o, o Barcelona vivia grande expectativa por voltar a vencer a Champions. E em 2005-06, o time conseguiu feitos ainda maiores. Primeiro, abriu a temporada superando o Real Betis na Supercopa da Espanha; depois, assumiu a liderança de La Liga na 12ª rodada e não deixou mais a ponta escapar. Restava apenas um objetivo: a taça continental. E ela veio. Após liderar o grupo com Werder Bremen, Panathinaikos e Udinese, os Blaugranas eliminaram o pesado trio formado por Chelsea, Benfica e Milan no decorrer do mata-mata. A decisão colocou o time frente ao Arsenal de Henry, e em virada para 2 a 1, com direito a gol de título do brasileiro Belletti, veio a conquista. A camisa disponível no Seu Lance! vem com o número 20 e o nome de Deco, que anotou cinco gols e cinco assistências naquela temporada.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de Deco campeã no Barcelona de 2005-06

🔰 TIME: Ceará

📆 ANO: 2015

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

🏆 TÍTULOS: Copa do Nordeste

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Sem conseguir emplacar o quinto título seguido do Campeonato Cearense e brigando contra o rebaixamento para a Série C, o ano pós-centenário do Ceará ficou marcado pela conquista da Copa do Nordeste. Mas se tem uma coisa que orgulha o torcedor, é relembrar aquela campanha. Na fase de grupos, o time venceu uma e empatou uma diante do rival Fortaleza, além de eliminar River-PI e Botafogo-PB. Qualificado ao mata-mata, superou o Salgueiro nos dois jogos e passou pelo Vitória no gol fora (empate sem gols em casa e por 2 a 2 no Barradão). A decisão, diante do Bahia, foi dominada pelo Vozão: Ricardinho marcou o único gol da ida, e na volta, os zagueiros Charles e Gilvan ampliaram a vantagem, diminuída por Maxi Biancucchi no apagar das luzes. A camisa 10 naquela campanha foi de Marinho, que estava suspenso na decisão e cedeu a numeração a Wescley.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Ceará de 2015

🌍 TIME: Chelsea

📆 ANO: 2010

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Premier League e FA Cup

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

O Chelsea chegou à temporada 2009-10 sem o mesmo brilho de anos anteriores da era Roman Abramovich, mas tinha boas esperanças sob o comando de Carlo Ancelotti. O italiano chegou a levantar desconfianças ao cair nas oitavas da Champions para a campeã Inter de Milão, em reencontro com José Mourinho, mas deu a volta por cima. Primeiro, na FA Cup, teve um caminho tranquilo e venceu o Portsmouth na final, com gol de Drogba; na Premier League, viu a briga pela liderança se acirrar na reta final e chegou à última rodada como líder. Dependendo apenas de si para erguer a taça, até viu o Manchester United vencer sua partida diante do Stoke City, mas sem dar chance para o azar, atropelou o Wigan por sonoros 8 a 0 e garantiu a conquista nacional.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Chelsea de 2009-10

🔰 TIME: Corinthians

📆 ANO: 1995

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 7

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Campeonato Paulista e Copa do Brasil

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Sob a batuta de craques como Viola, Ronaldo Giovanelli e ninguém menos do que Marcelinho Carioca, o Corinthians passou por um ano inesquecível em 1995. Primeiro, o time conquistou o Campeonato Paulista em campanha complicada, batendo o Palmeiras na decisão com gol de falta perfeito do "Pé de Anjo" e tento de Elivélton já na prorrogação. Não bastando a disputa estadual, o Timão foi atrás de novo feito e venceu a Copa do Brasil. Depois de eliminar Operário Várzea-Grandense (MT), Rio Branco-AC, Paraná e Vasco, o time fez final com o Grêmio, campeão da Libertadores no mesmo ano. Em primeiro jogo amarrado em São Paulo, Viola abriu o placar, Luís Carlos Goiano empatou e Marcelinho recolocou o Corinthians em vantagem. No Sul, os paulistas se seguraram, e o gol que sacramentou o título foi também do camisa 7. Camisa esta que você pode adquirir e contar esta história com o Seu Lance!.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Corinthians de 1995

🔰 TIME: Corinthians

📆 ANO: 2011

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: M

🏆 TÍTULOS: Campeonato Brasileiro

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

16 anos depois, o Corinthians também marcou uma camisa histórica, com a cor e a simbologia de São Jorge, com um título nacional. Em 2011, o time fez grande campanha no Campeonato Brasileiro e superou estigmas do começo do ano, como a queda para o Tolima na Pré-Libertadores e a derrota para o Santos na decisão do Paulistão. O técnico Tite conduziu a equipe à liderança pela primeira vez na campanha ainda na sétima rodada, e desde então, o Timão brigou de forma direta. Mesmo oscilando, chegou na última partida como líder, e precisava apenas de um empate diante do Palmeiras. Na noite que antecedeu o clássico, foi noticiada a morte de Sócrates, ídolo do clube, e a igualdade sem gols no Pacaembu serviu de alento para os torcedores, além de ter garantido o penta nacional.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Corinthians de 2011

🔰 TIME: Coritiba

📆 ANO: 2008

⚽ NOME: -/-

🔢 NÚMERO: 6/9

💪 TAMANHO: GG/P

🏆 TÍTULOS: Campeonato Paranaense

🧠 HISTÓRIA DOS MANTOS

Com duas camisas no Seu Lance!, o título estadual do Coritiba em 2008 está bem representado. Naquele ano, o time entrou em campo com a necessidade de encerrar um jejum de quatro anos sem a taça, e conseguiu o feito. A campanha nas duas primeira fases foi oscilante, passando em segundo tanto nos pontos corridos gerais quanto no estágio de dois grupos seguinte. Porém, na semifinal, eliminou o Paraná em duas boas atuações.

A decisão, diante do Athletico-PR, foi brigada: Carlinhos Paraíba e Keirrison (dono da 9 disponível no Seu Lance!) marcaram pelo Coxa no jogo de ida; na volta, Netinho e Marcelo Ramos devolviam o placar até os 19' da segunda etapa, quando o "iluminado" Henrique Dias, autor de gols importantes no título da Série B de 2007, anotou de cabeça o tento da conquista. As camisas disponíveis são diferentes: a 9 é o modelo de jogo, enquanto a 6 é um modelo especial com frases que remetem à paixão do torcedor coritibano.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de jogo campeã do Coritiba de 2008

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa especial do Coritiba campeão de 2008

🌍 TIME: Fenerbahçe

📆 ANO: 2012

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Copa da Turquia

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

A mudança de patamar e relevância do Fenerbahçe a nível internacional nas últimas décadas passou pelos pés de Alex. O brasileiro fez história no clube turco e marcou uma geração de torcedores. Em seu último ato no exterior, não poderia ser diferente. Em 2011-12, o meia deu show na Copa da Turquia, título que não era conquistado pelos Canários Amarelos desde 1982-83. A equipe teve um caminho tranquilo até a decisão, sofrendo apenas nas quartas, diante do bom Kayserispor, quando avançou nos pênaltis. A final, disputada contra o Bursaspor, teve praticamente zero competitividade graças ao show do camisa 10. Foram três assistências, para os tentos de Erkin, Cristian (ex-Flamengo e Corinthians) e Sentürk, e um gol na reta final, garantindo o triunfo por 4 a 0. Meses depois, deixou Istambul após imbróglio com a diretoria e recebeu apoio e comoção dos torcedores.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Fenerbahçe de 2011-12

🔰 TIME: Flamengo

📆 ANO: 2014

⚽ NOME: Éverton

🔢 NÚMERO: 22

💪 TAMANHO: M

🏆 TÍTULOS: Campeonato Carioca

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

O Flamengo vivia um momento de reconstrução financeira e futebolística em 2014. Contratações de baixo custo, objetivando a saúde financeira, fizeram o time brigar por títulos de menor expressão e até decepcionar em campeonatos grandes. O alento naquele ano veio por intermédio do Campeonato Carioca. Depois de uma campanha positiva na fase inicial, com 38 pontos em 15 jogos e a liderança geral, o Rubro-Negro despachou a Cabofriense na semifinal e encontrou o Vasco com vantagem de empate no agregado. Na ida, empate por 1 a 1; na volta, Douglas, de pênalti, abriu o placar para o Cruz-Maltino já no terço final da segunda etapa, mas Márcio Araújo, impedido, balançou as redes no último lance e garantiu a conquista do maior campeão do estado. A camisa 22 foi usada por Éverton, que havia recém-chegado e ficou com a titularidade no clube da Gávea por anos.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Flamengo de 2014

🌍 TIME: Inter de Milão

📆 ANO: 2010

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions League

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Um dos dez esquadrões a vencer a Tríplice Coroa europeia, a Inter de Milão de 2009-10 se tornou a personificação da qualidade de José Mourinho. Nomes como Eto'o, Milito, Lúcio e Júlio César foram pilares do feito. A chuva de títulos começou com a Copa da Itália, ao deixar para trás times como Juventus e Fiorentina, e bater a Roma por 1 a 0 na decisão, com gol de Milito. A campanha de 82 pontos na Serie A só terminou em título na última rodada, após triunfo pelo mesmo placar sobre o Siena, com o mesmo autor do tento. E na Champions, o argentino também deu show: fechando uma campanha que deixou Chelsea e Barcelona (este em pleno Camp Nou) para trás, o centroavante anotou os dois gols na final diante do Bayern de Munique, vencida por 2 a 0, para fechar uma temporada dominante na Europa.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã da Inter de Milão de 2009-10

🔰 TIME: Juventus-SP

📆 ANO: 2011

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Juventus da Mooca, tradicional clube de São Paulo, é indiscutivelmente uma das mais bonitas do futebol brasileiro. Em 2024, o clube celebrou os 90 anos de seu único título do Campeonato Paulista, e com isso, o Seu Lance! disponibilizou a camisa 10 do time de 2011. Na ocasião, o time tinha o nome Clube Atlético Florentino, e superou a Ponte Preta na final. A conquista, porém, só foi reconhecida pela Federação Paulista de Futebol em setembro de 2021: a homologação do campeonato de 1934 fez parte do livro "125 Anos de História - A Enciclopédia do Futebol Paulista".

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa do Juventus-SP de 2011

🌍 TIME: Lazio

📆 ANO: 2013

⚽ NOME: Hernanes

🔢 NÚMERO: 8

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Copa da Itália

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Em 2012-13, a Lazio mostrou a tradicional força em competições de mata-mata e conquistou a Copa da Itália com o brilho de um brasileiro. O "Profeta" Hernanes, ídolo do clube, deu show de atuações e levou o time à conquista. No comando de Vladimir Petkovic, os "Aquiloti" deixaram Siena, Catania e Juventus para trás em busca da conquista. E ela veio na decisão diante da Roma, com gol do bósnio Senad Lulic na segunda etapa. Hernanes fez 14 gols e deu oito assistências em 53 jogos naquela temporada, sendo considerado um dos destaques da campanha do hexa da Coppa Italia.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de Hernanes campeã na Lazio de 2012-13

🌍 TIME: Lokomotiv Moscou

📆 ANO: 2018

⚽ NOME: Fernandes

🔢 NÚMERO: 4

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Campeonato Russo

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

O Lokomotiv chegou à temporada 2017-18 com apenas dois títulos do Campeonato Russo, em 2002 e 2004. Mesmo com os brasileiros Ari e Guilherme no elenco, o favoritismo era pouco antes do começo da competição. Entretanto, com grandes atuações nos jogos decisivos, a equipe ganhou espaço na briga pelo topo e conquistou a taça com uma rodada de antecedência, ao vencer clássico diante do Zenit por 1 a 0, com gol do português Éder, o mesmo herói de Portugal na Eurocopa de 2016. A camisa 4 disponível no Seu Lance! é do também lusitano Manuel Fernandes, volante que teve grandes atuações naquela temporada, com 14 gols em 41 jogos.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de Manuel Fernandes campeã no Lokomotiv Moscou de 2017-18

🌍 TIME: Manchester City

📆 ANO: 2011

⚽ NOME: Hargreaves

🔢 NÚMERO: 20

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Copa da Inglaterra

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Vivendo uma nova era de investimentos, o Manchester City buscava se afirmar entre os times grandes da Inglaterra. E o primeiro título do período aconteceu em 2010-11. Sob o comando de Roberto Mancini, o clube ergueu a taça da Copa da Inglaterra em campanha irretocável, que terminou com atuações de almanaque de Yaya Touré. O costa-marfinense foi o autor de gols solitários na semifinal, diante do rival local United, e na decisão, contra o Stoke City. O Seu Lance! disponibiliza a camisa usada por Hargreaves, a eterna promessa do futebol inglês que saltou do United para o City de forma surpreendente.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de Hargreaves campeã no Manchester City de 2010-11

🌍 TIME: Manchester City

📆 ANO: 2012

⚽ NOME: Clichy

🔢 NÚMERO: 22

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Premier League

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Na temporada seguinte, os Cityzens deram um passo além. Depois de vencer Foi a vez de desbancar diretamente os gigantes do país e erguer a Premier League pela primeira vez na era atual da competição e terceira em sua história. O triunfo veio em virada que está marcada nos anais do esporte, anotando dois gols diante do Queens Park Rangers já nos acréscimos do segundo tempo e arrancando a taça das mãos do rival United, que havia vencido seu jogo simultaneamente. Clichy, intocável na lateral-esquerda da equipe por alguns anos, é quem dá nome e número à camisa que você pode adquirir com o Seu Lance!.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa de Clichy campeã no Manchester City de 2011-12

🌍 TIME: Porto

📆 ANO: 2009

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: G

🏆 TÍTULOS: Campeonato Português e Taça de Portugal

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

A virada de chave do Porto sob o comando de José Mourinho, entre 2002 e 2004, fez com que o time ganhasse mais evidência a nível internacional e desse início a anos gloriosos dentro do país. Entre 2005-06 e 2008-09, o time emendou o tetracampeonato seguido do Campeonato Português com Jesualdo Ferreira na área técnica. A última campanha do período, inclusive, teve apenas duas derrotas (Leixões e Naval) em 30 jogos, e o título veio na 28ª rodada, em triunfo mínimo sobre o Nacional da Madeira, com gol do zagueiro Bruno Alves. De quebra, veio a dobradinha com a Taça de Portugal, conquistada em final diante do Paços de Ferreira, também por 1 a 0.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Porto de 2008-09

🌍 TIME: Real Madrid

📆 ANO: 2002

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 11

💪 TAMANHO: M

🏆 TÍTULOS: Champions League e Supercopa da Espanha

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Em uma de suas grandes épocas, o Real Madrid conquistou três Champions em cinco anos, entre 1997-98 e 2001-02. A última do período teve um embrião ainda na Supercopa da Espanha, quando Raúl marcou três gols no jogo da volta e despachou o Real Zaragoza. Nem mesmo decepções a nível nacional impediram o brilho continental. Após liderar as duas fases de grupos, pelo formato da época, os Merengues eliminaram Bayern de Munique e Barcelona no caminho a Glasgow. Na decisão, encontrarama grande geração do Bayer Leverkusen, e saíram na frente com o mesmo Raúl. O brasileiro Lúcio deixou tudo igual, mas Zidane, em um dos gols mais marcantes da história do futebol, emendou sem deixar cair e acertou o ângulo alemão para colocar mais uma Orelhuda na vasta galeria espanhola.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Real Madrid de 2001-02

🔰 TIME: Santos

📆 ANO: 2011

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: GG

🏆 TÍTULOS: Libertadores e Campeonato Paulista

🧠 HISTÓRIA DO MANTO

Um dos anos mais históricos do Santos também pode parar no seu peito. 2011 foi, de fato, um ano de libertação. Contando com a ginga dos jovens Neymar, Ganso e companhia, o Peixe conquistou primeiro o Paulistão: depois de fazer a quarta melhor campanha geral, tirou Ponte Preta, São Paulo e bateu o Corinthians na final. Posteriormente, se credenciou ao título da Libertadores fazendo mata-mata arrojado ao deixar para trás América-MEX, Once Caldas e Cerro Porteño. Na decisão, empatou sem gols com o Peñarol e contou com gols de Neymar e Danilo (Durval, contra, descontou) para findar um jejum de 48 anos. A 10 foi usada na decisão por Ganso, que tem mais de 150 jogos pelo time da Vila Belmiro e deu show em seu período no clube.

➡️ Seu Lance!: adquira a camisa campeã do Santos de 2011

🤔 Por que participar?

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!