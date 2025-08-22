Guia da Bundesliga: os favoritos e quem pode surpreender na análise do Lance!

A Bundesliga 2025/26 começa nesta sexta-feira (22), e o Lance! preparou um guia com a situação dos principais clubes que irão disputar o Campeonato Alemão. O atual campeão, Bayern de Munique, receberá o RB Leipzig, na Allianz Arena, e dará o pontapé inicial da temporada.

A elite alemã terá o retorno de dois clubes bastante tradicionais: o Colônia e o Hamburgo, que estava há sete anos longe da primeira divisão. Enquanto a dupla foi promovida, Holstein Kiel e Bochum foram rebaixados. Diante disso, 18 clubes estarão disputando uma das principais ligas do mundo do futebol a partir deste próximo fim de semana. O Bayern e o Borussia Dortmund, como sempre, atraem grande atenção. Mas, além deles, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Freiburg e Mainz são surpresas em potencial diante do histórico nas últimas temporadas.

Bayern de Munique

Atual campeão alemão, o Bayern de Munique chega para 2025/26 com a ambição de sempre: ganhar tudo. Os Bávaros, inclusive já levantaram o primeiro troféu da nova temporada ao vencer o Stuttgart na Supercopa da Alemanha. Ainda sob o comando de Vicent Kompany, o clube segue um processo de renovação gradativa de seu elenco e a saída de Thomas Müller ilustra isso. Dessa forma, o Bayern foi pontual no mercado:

Jonathan Tah (Zagueiro, ex-Bayer Leverkusen) Tom Bischof (Meio-campista, ex-Hoffenheim) Luis Díaz (Atacante, ex-Liverpool)

Em relação às saídas, além de Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman e João Palhinha tiveram maior impacto e abrirão espaço para novas contratações, já que, de acordo com a imprensa alemã, o setor ofensivo ainda terá novidades, principalmente pela grave lesão de Jamal Musiala, que deverá perder metade da temporada. Ou seja, ao que tudo indica, o Bayern de Munique será ainda mais competitivo em 2025/26.

continua após a publicidade

Provável escalação: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Davies); Kimmich e Goretzka; Olise, Gnabry (Musiala) e Luis Díaz; Harry Kane.

Bayern de Munique conquistou a Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Borussia Dortmund

Com uma temporada 2024/25 oscilante, marcada por uma performance ruim sob o comando de Nuri Sahin, a chegada de Niko Kovac, em fevereiro, foi determinante para a recuperação dos aurinegros na Bundesliga. Com o novo treinador, o Dortmund saiu da 11ª posição e garantiu vaga na Liga dos Campeões, terminando o campeonato em 4º. Mesmo com uma pré-temporada reduzida, por conta da disputa do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund se mantém positivo para 2025/26, principalmnete pela manutenção de seus grandes jogadores: Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi e Nico Schlotterbeck.

Uma saída impactante foi a de Jamie Gittens, que reforçou o Chelsea por cerca de 52 milhões de libras (R$ 381,2 milhões na cotação atual). Em contrapartida, os aurinegros realizaram uma contratação que promete gerar impacto. Jobe Bellingham, irmão de Jude, deixou o Sunderland para seguir os passos do meia do Real Madrid. Além do meio-campista, é bastante provável que o clube busque mais opções no mercado.

Provável escalação: Kobel, Süle, Emre Can e Schlotterbeck; Yan Couto, Özcan (Nmecha), Sabitzer, Jobe Bellingham (Gross) e Svensson; Adeyemi (Beier) e Guirassy.

Jogadores do Dortmund celebram classificação às quartas de final no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen inicia a temporada 2025/26 sob nova liderança: Erik ten Hag. O treinador holandês, ex-Ajax e Manchester United, assumiu o cargo após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. Dessa forma, o desafio de Ten Hag será manter o histórico competitivo e vitorioso imposto pelo espanhol mesmo com a grande reformulação no elenco, induzida por saídas importantes, como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Victor Boniface, Granit Xhaka e Jonathan Tah. Por isso, o Leverkusen foi ao mercado:

Mark Flekken (Goleiro, ex-Brentford) Loïc Badé (Zagueiro, ex-Sevilla) Jarell Quansah (Zagueiro, ex-Liverpool) Axel Tape (Zagueiro, ex-PSG) Claudio Echeverri (Meia, emprestado pelo Manchester City) Malik Tillman (Meia, ex-PSV) Ibrahim Maza (Meia, ex-Hertha Berlin) Ernest Poku (Atacante, ex-AZ) Alfa-Ruprecht (Atacante, ex-Manchester City) Christian Kofane (Atacante, ex-Albacete)

Além dos 10 contratados, Equi Fernández, meio-campista do Al-Qadisiah, deve ser o próximo a integrar o elenco de Erik ten Hag. Com tantas mudanças, o início da Bundesliga será um grande laboratório para o treinador holandês achar a equipe ideal, principalmente por ter a Liga dos Campeões no calendário mais uma vez.

Provável escalação: Flekken; Quansah, Tapsoba (Badé) e Hincapié; Arthur, Andrich, Aleix Garcia e Grimaldo; Adli (Tillman), Schick e Echeverri (Maza).

Erik ten Hag comanda treino do Bayer Leverkusen durante pré-temporada no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

RB Leipzig

Após uma temporada 2024/25 decepcionante, terminando em 7º na Bundesliga e fora das competições europeias pela primeira vez desde 2016, o RB Leipzig entrou em processo de grande mudança. Ole Werner foi contratado como novo treinador e tem a missão de retomar a consistência de resultados esperada pela Red Bull. Diante disso, o clube foi ao mercado e gastou quase 100 milhões de euros (R$ 632,5 milhões) em seis contratações:

Max Finkgrafe (Lateral-esquerdo, ex-Colônia) Ezechiel Banzuzi (Meio-campista, ex-Oud-Heverlee Leuven) Andrija Maksimovic (Meio-campista, ex-Estrela Vermelha) Yan Diomande (Atacante, ex-Leganés) Johan Bakayoko (Atacante, ex-PSV) Rômulo (Atacante, ex- Goztepe)

Em contrapartida, as saídas também foram pesadas, principalmente a de Benjamin Sesko, que reforçou o Manchester United. Yassuf Poulsen e André Silva também deixaram o clube. Além deles, outro nome que pode acabar sendo vendido até o fim da janela de transferências é Xavi Simons, que interessa a diversos grandes clubes europeus. Apesar de tantas mudanças, o objetivo é claro: voltar a garantir vaga de Liga dos Campeões.

Provável escalação: Gulasci, Baku, Orban, Lukeba (Bitshiabu) e Raum; Schlager, Seiwald (Banzuzi) e Xavi Simons; Bakayoko, Openda e Nusa (Diomande).

Xavi Simons comemora gol pelo Leipzig (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt chega à temporada 2025/26 com otimismo após garantir o 3º lugar na Bundesliga passada, sua melhor classificação desde 1993, e, com isso, retornar à Liga dos Campeões. O técnico Dino Toppmöller, com contrato renovado até 2028, continua à frente da equipe. No mercado, o clube investiu pontualmente em reforços, como Jonathan Burkardt (ex-Mainz), Ritsu Doan (ex-Freiburg) e Rasmus Kristensen (ex-Leeds). Em contrapartida, figuras importantes como Hugo Ekitike, Tuta e Kevin Trapp não seguem no novo ano. O objetivo certamente será defender sua posição de classificação para a Champions League.

Freiburg

O Freiburg inicia a temporada 2025/26 com entusiasmo sob o comando do treinador Julian Schuster, que, após suceder Christian Streich, guiou o time a uma vaga na Europa League. Com a competição europeia em mente, o clube foi pontual no mercado, contratando jogadores como Anthony Jung, Igor Matanović, Cyriaque Irié, Derry Scherhant, Yuito Suzuki e Philipp Treu, além de ter mantido a base que rendeu a quinta colocação na última Bundesliga. A grande perda do elenco foi seu diferencial ofensivo, Ritsu Doan, vendido ao Frankfurt.

Mainz 05

O Mainz chega à temporada 2025/26 empolgado após conquistar vaga na Conference League, que representará sua primeira participação em competição europeia desde 2016. Este resultado está alinhado ao sólido trabalho do técnico Bo Henriksen, que fez o time crescer principalmente na Bundesliga passada. Dessa forma, o clube manteve a base que culminou no sexto lugar do Campeonato Alemão e apostou em reforços pontuais: Benedict Hollerbach (atacante do Union Berlin), o lateral Kasey Bos e o volante japonês Sota Kawasaki. Porém, como parecia inevitável, perdeu seu artilheiro, Jonathan Burkardt, vendido ao Eintracht Frankfurt por cerca de 21 milhões de euros (R$ 133,2 milhões).

Além dos sete principais destaques, equipes como Stuttgart e Union Berlin podem surpreender. Vale ficar atento às campanhas do recém-promovidos, e tradicionais, Colônia e Hamburgo.

