Barcelona dá chapéu no Real Madrid e contrata promessa da Espanha

Alvo do Real Madrid, Alan Godoy deve firmar o acordo com o Barcelona na atual janela de transferências. Segundo o jornal espanhol "As", a grande promessa da Espanha será um dos reforços esperados pela equipe catalã para recuperar a temporada de 2024/25. O atacante do Eldense, clube da La Liga 2, esteve perto de fechar com os Merengues, mas as movimentações se mantiveram paradas.

Apesar das conversas avançadas, o Real Madrid "deu uma passo para o lado" e não conseguiu vencer a concorrência na contratação de Alan Godoy. Assim, o atacante espanhol é esperado para defender o Barcelona B, subsidiária do clube principal, como reforço na atual temporada.

Em 2024/25, o Barça sofre com desfalques importantes e vem sofrendo com resultados ruins na Primera Federación - terceira divisão da Espanha -, que abalaram a temporada da equipe. Atualmente, o clube catalão está na 15ª posição do Grupo 1, após 21 rodadas, e com apenas 24 pontos, o que deixa vivo o risco de rebaixamento para o time de Albert Sanchez.

Nascido em Las Palmas, Alan Godoy chegou ao Eldense em julho de 2024, durante a última janela de transferências, e já atuou em 13 jogos pelo clube, sem gols. O atacante também já defendeu a seleção da Espanha sub-16 em oito oportunidades. No futebol espanhol, a grande promessa do Barcelona fez uma boa última temporada, ao defender o Mirandés e o Nástic, e viu seu valor no Mercado da Bola aumentar. Ao todo, o jogador de 21 anos somou 32 jogos disputados, sete gols e uma assistência.

