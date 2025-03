Sergio Ramos é expulso por agressão e levanta polêmica no México

Ex-zagueiro do Real Madrid, Sergio Ramos sofreu o primeiro cartão vermelho com a camisa do Monterrey, neste domingo (16), nos acréscimos do segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Pumas, no clássico do México. O jogador foi expulso por agredir o atacante Guillermo Martínez com um chute.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em grande parte de sua carreira, Sergio Ramos ficou reconhecido como um jogador de entradas duras e até mesmo violentas. Ao abrir a caixa de ferramentas no último jogo do Campeonato Mexicano, o zagueiro recebeu críticas e levantou polêmica no México após a atuação.

continua após a publicidade

Depois do jogo, em publicação nas redes sociais, Sergio Ramos ironizou o cartão vermelho recebido.

- Vitória muito importante fora de casa contra um time difícil. Hora de descansar e preparar para o que vem a seguir. Era óbvio que eu não poderia deixar esta liga sem um cartão vermelho. Mais três pontos e seguimos! - escreveu o zagueiro.

Sergio Ramos contratado pelo Monterrey, do México

Após rescindir com o Sevilla e ficar livre no mercado no fim do ano, Sergio Ramos foi anunciado sem custo pelo Monterrey, que irá disputar o Mundial de Clubes, em contrato válido por um ano. A busca da diretoria era por alguém experiente, por isso a escolha pelo zagueiro.

continua após a publicidade

Ramos fez sua estreia pelo Monterrey na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético San Luis no dia 22 do último mês. No entanto, só balançou as redes duas partidas após o debute.

No Mundial de Clubes, o Monterrey está no Grupo E, ao lado de River Plate, Uruwa Reds Diamonds e Inter de Milão. Nesta fase, ele não irá enfrentar nenhum dos times brasileiros classificados ao Mundial, que são Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo.

➡️ Mbappé dá forte opinião sobre a corrida pela Bola de Ouro