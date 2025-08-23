Barcelona pressiona e vira contra o Levante em jogo de cinco gols
Barça saiu atrás no placar, mas buscou a virada fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona virou o jogo e venceu o Levante por 3 a 2, em partida válida pela 2ª rodada da La Liga, no Estádio Ciudad de Valencia, neste sábado (23). Os donos da casa saíram na frente e abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas a pressão do Barça foi intensa e Ferrán Torres, Pedri e Romero (contra) garantiram os três pontos para a equipe Blaugrana.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Presidente da CBF prestigia a final do Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona
Futebol Nacional23/08/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Barcelona põe fim as comparações com Guardiola: ‘Grande diferença’
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Uefa aceita pedido do Barcelona para fase de liga da Champions, diz imprensa
Futebol Internacional21/08/2025
O Levante foi muito efetivo nos contra-ataques e segurou bem o ímpeto do Barcelona na primeira etapa, com boa consistência defensiva e abrindo uma boa vantagem. No entanto, o Barça alcançou o empate nos primeiros seis minutos do segundo tempo. O restante da partida ficou marcado pela pressão, especialmente pelos lados do campo, dos visitantes. O camisa 10, Lamine Yamal, se destacou com ótimas infiltrações e dribles, demonstrando o motivo de ser um dos principais nomes da nova geração do futebol mundial.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ Como foi a partida entre Levante e Barcelona?
PRIMEIRO TEMPO
Em um campo bem encharcado e com várias poças de chuva, o time visitante entrou com mais intensidade, fazendo uso especialmente do lado direito do campo, com Lamine Yamal, onde teve os lances de maior perigo. Aos 7 minutos, os donos da casa conseguiram um contra-ataque e Morales recebeu livre para fazer o gol, mas estava em posição irregular.
E apesar do Barcelona ter tido mais volume de jogo até aquele momento, foi o Levante que abriu o placar. Aos 15 minutos, após boa recuperação no lado esquerdo do campo, Sánchez inverteu o jogo com Toljan, que passou para Romero dominar na entrada da grande área, dominando para Iván Romero driblar, confundir a marcação de Pau Cubarsí e colocar a bola no canto direito do goleiro. Bela jogada coletiva do Levante.
Aos 36 minutos, Barcelona teve a melhor chance de empatar. Em jogada trabalhada pelo meio, Pedri deu lindo passe e deixou Ferrán Torres de cara para o gol, mas desperdiçou o chute no travessão. Em cobrança da falta para o Levante, pouco tempo depois, de la Fuente quase ampliou de cabeça. No final da etapa, Raphinha escorou no cabeceio após cruzamento de Balde, e bola passou rente à trave.
No último lance do primeiro tempo, o time da casa teve mais um bom contra-ataque e conseguiu a finalização, que foi para fora. No entanto, o desvio pegou na mão de Balde. Após revisão no VAR, juiz marcou a penalidade, convertida por Morales.
SEGUNDO TEMPO
Logo no início da segunda etapa, Barcelona cobrou escanteio curto e, no passe de Yamal, Pedri acertou um lindo chute de fora da área, diminuindo para os visitantes. E a pressão continuou. Em escanteio cobrado por Raphinha, Ferrán Torres empurrou para o fundo da rede já na pequena área, empatando o jogo em apenas seis minutos do segundo tempo.
Na busca pela virada, o estilo de jogo da primeira etapa se repetiu: o Barcelona continuou com alto volume de jogo e o Levante seguiu oferecendo risco nos contra-ataques, mas com menos oportunidades. O goleiro Pablo Campos adiou, em diversas ocasiões, o que parecia apenas uma questão de tempo. E foi.
A intensidade deu resultado e, nos acréscimos da segunda etapa, Lamine Yamal cruzou bola na área. O zagueiro Elgezabal, ao disputar a lançamento, jogou acidentalmente para o fundo da própria rede. Gol contra do Levante que garantiu a virada do Barça por 3 a 2.
📄 Escalações
🔴🔵 Levante (Técnico: Julián Calero)
Pablo Campos; Toljan (Víctor García), De la Fuente, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez (Pampín); Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugué (Carlos Espí), Morales (Carlos Álvarez); Iván Romero (Losada).
🟢🟢 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Eric García (Koundé), Ronald Araujo (Christensen), Cubarsí, Alex Balde (Lewandowski); Pedri, Casadó (Gavi), Lamine Yamal, Raphinha, Rashford (Dani Olmo); Ferrán Torres.
✅ Ficha técnica
Levante 2 x 3 Barcelona
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP);
🕴️Arbitragem: Alejandro Hernández Hernández (ESP);
📺VAR: Jorge Figueroa Vazquez (ESP);
🥅 Gols: Iván Romero, 14'/1ºT (1-0); Morales 45'+6/1°T (2-0); Pedri, 3'/2°T (2-1); Ferrán Torres 6'/2°T (2-2); Elgezabal (contra) 45'/2°T (2-3);
🟨 Cartões amarelos: Morales e Pampín (LEV); Cubarsí e Balde (BAR);
🟥 Cartões vermelhos: —
📆 O que vem por aí?
O Barcelona terá mais um confronto fora de casa na La Liga. No próximo domingo (31), vai ao Estádio Vallecas para enfrentar o Rayo Vallecano, também às 16h30 (horário de Brasília). O Levante, por sua vez, joga na sexta-feira (29), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Elche, no Estádio Manuel Martínez Valero.
- Matéria
- Mais Notícias