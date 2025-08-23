menu hamburguer
Jhon Arias em ação pelo Wolverhamptom na Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)
Jhon Arias em ação pelo Wolverhamptom na Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
18:29
Em sua primeira partida como titular pelo Wolves, Jhon Arias foi muito criticado por estrangeiros do mundo todo. Em 56 minutos jogados, o atacante não contribuiu com nenhuma assistência ou gol. Pior que isso, o colombiano não realizou nenhum drible ou acertou finalização na derrota para o Bournemouth por 1 a 0. Os dados foram retirados do Sofascore.

Após a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, o Fluminense temia perder um de seus principais jogadores e não encontrar uma reposição à altura. O colombiano era peça-chave do esquema tricolor e deixou o clube após a disputa do Mundial de Clubes, com despedida no Maracanã contra o Cruzeiro. Poucos jogos depois, a resposta começou a aparecer em dupla: Kevin Serna e Agustín Canobbio assumiram o protagonismo no ataque e vêm apresentando números expressivos.

Assim como Arias, que demorou para se adaptar ao futebol brasileiro – só se firmou em 2022, um ano após chegar – Serna também passa por processo semelhante. Hoje, apresenta mais confiança, melhor desempenho e tem sido decisivo. Canobbio, por outro lado, sempre manteve dedicação tática, ajudando defensivamente e garantindo intensidade pelos lados. Agora, soma isso à eficiência ofensiva.

Kevin Serna, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali no Maracanã
Kevin Serna assumiu maior protagonismo após a saída de Jhon Arias (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

