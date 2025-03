A Champions League Feminina retorna nesta terça-feira (18) com os jogos de ida entre Real Madrid x Arsenal e Bayern de Munique e Lyon; veja onde assistir.

Onde assistir Real Madrid x Arsenal

O Real Madrid garantiu a classificação para a próxima fase da Champions League Feminina ao terminar em segundo lugar no Grupo B, somando 12 pontos com quatro vitórias e duas derrotas. Entre os principais destaques da equipe estão a meia colombiana Linda Caicedo e a atacante dinamarquesa Signe Bruun, que têm sido peças fundamentais na campanha das merengues.

Já o Arsenal avançou como líder do Grupo C, conquistando 15 pontos em cinco vitórias e apenas uma derrota. As atacantes Mariona Caldentey e Alessia Russo se destacam como as artilheiras da equipe na competição, ambas com quatro gols marcados até o momento.

A partida entre Real Madrid e Arsenal será no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid (ESP), começa às 14h45 (de Brasília) e terá transmissão na TNT e na Max.

Veja onde assistir a partida entre Real Madrid e Arsenal pela Champions League Feminina (Foto: Divulgação/Arsenal)

Onde assistir Bayern de Munique x Lyon

O Bayern de Munique avançou às quartas de final da Champions League Feminina após terminar em segundo lugar no Grupo C, somando 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota. A dinamarquesa Pernille Harder tem sido o grande destaque da equipe e lidera a artilharia da competição, com seis gols em seis partidas.

Já o Lyon, maior campeão da história do torneio com oito títulos, teve uma campanha impecável na fase de grupos. A equipe francesa dominou o Grupo A, conquistando a liderança com 18 pontos ao vencer todos os seis jogos disputados.

A partida entre Bayern de Munique e Lyon será no FC Bayern Campus Kunstrasen 1, em Munique (ALE), e começa às 17h (de Brasília) e será transmitida pelo DAZN.

Veja onde assistir a partida entre Bayern de Munique e Lyon pela Champions League Feminina (Foto: Divulgação/Lyon)