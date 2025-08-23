Belletti lamenta derrota do Barcelona para o Flamengo e explica sucesso de Virgili

Juliano Belletti lamentou a derrota do Barcelona para o Flamengo no Intercontinental Sub-20 e explicou o sucesso de Jan Virgili. Em coletiva, o treinador do Barça Atlètic elogiou a postura de sua equipe e opinou ter sido superior ao rival na decisão no Maracanã.

Barcelona x Flamengo pelo Intercontinental sub-20 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

— Fiquei orgulhoso do comportamento, do caráter, da atitude e da personalidade do time. Tinham muitos garotos de 17 anos em campo e, mesmo assim, chamaram a responsabilidade, tentaram mostrar o que é a base do Barça. Eu falei para os garotos não abaixarem a cabeça, porque o que eles fizeram fora de casa contra uma torcida como essa é de muito orgulho para o Barcelona. Um dos nossos conceitos e princípios de jogo é dominar e controlar o jogo. Quando dizem que o goleiro do Flamengo foi um dos destaques, significa que conseguimos atingir esse objetivo. Criamos ocasiões de gol mesmo jogando fora de casa, contra essa torcida. Os garotos do Barça não se intimidaram, mostraram muita personalidade — destacou.

Na sequência, Belletti elogiou Jan Virgili, que foi o grande destaque do Barcelona na decisão do Intercontinental Sub-20. O atleta marcou o primeiro gol do clube catalão e converteu sua cobrança de pênalti.

— Por que Virgili está só há um ano na base do Barça e mostra o DNA do clube? É pelo ambiente em que ele trabalha. Esse é o trabalho do treinador. Criar um ambiente competitivo, um ambiente com ordem e disciplina dentro da metodologia do clube. Fazer com que o jogador que chegue, se adapte o mais rápido possível ao que a gente busca. E o resultado é esse. Ter uma comissão técnica que está no dia a dia preocupada com todos os jogadores de um elenco. Alguns estão aqui há oito, nove anos. E você vê que há uma conexão muito interessante entre eles. Esse é o nosso trabalho. Quando o Flick precisar no time principal, ele estar o mais preparado possível. Virgili teve uma atuação destacada, mas a bola chega bem para ele. Ele está sempre perto de caras que fazem tabela, que fazem um passe em profundidade. Isso vai aumentando a confiança dele, exigindo se adaptar aos movimentos de seus companheiros e vai melhorando ele tecnicamente — concluiu.

Na decisão do Intercontinental Sub-20, o Barcelona de Belletti foi derrotado nos pênaltis após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar contra o Flamengo. Na sequência, o Barça Atlètic se prepara para o início das competições nacionais na Espanha.

