Web manda recado para Filipe Luís após Flamengo x Barcelona: ‘Preocupante’

A decisão entre Flamengo x Barcelona pelo Mundial de Clubes Sub-20 na tarde deste sábado (23) contou com a presença de Filipe Luís. Em um jogo repleto de emoções, o Rubro-Negro foi campeão após empate por 2 a 2 e decisão por pênaltis. Os torcedores mandaram um recado para o técnico do time principal após a partida.

Depois de um jogo com emoção até o final, e direito a gol de empate do Mengão no último lance, o Rubro-Negro se sagrou campeão do Mundial de Clubes sub-20. O duelo, que teve presença de cerca de 45 mil pessoas no Maracanã, valeu o ingresso.

Após a partida entre Flamengo x Barcelona na final do Mundial, os torcedores mandaram alguns recados para o técnico Filipe Luís. Veja abaixo.

Filipe Luís acompanhou a partida entre Flamengo x Barcelona no Mundial (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Veja recado dos torcedores para Filipe Luís após Flamengo x Barcelona no Mundial

Como foi o jogo

Flamengo x Barcelona no Mundial foi uma decisão eletrizante para os amantes de futebol. O Flamengo iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 10 minutos. Lorran aproveitou erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, após jogada que contou com Matheus Gonçalves, finalizou para marcar. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Nos instantes finais da etapa, porém, o Barcelona reagiu, pressionou com mais força e levou perigo, com Virgili acertando a trave de Léo Nannetti.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a pressão e passou a criar mais chances, enquanto o Flamengo buscava responder nos contra-ataques. Aos 25 minutos, a insistência dos espanhóis deu resultado: Virgili, que já vinha levando perigo, aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou a partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi divulgado o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores no Maracanã.

Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis em vantagem. Mas a resposta do Flamengo foi imediata: no lance seguinte, Iago apareceu de cabeça e deixou tudo igual novamente, mantendo o time vivo no jogo. A decisão ficou nas penalidades.

Em uma disputa de pênaltis emocionante, Carbone bateu o último, e gelado, foi nas redes. Flamengo campeão outra vez.