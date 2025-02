Por onde anda Tab Ramos, que levou cotovelada de Leonardo?

Tab Ramos foi um dos jogadores mais importantes da história do futebol dos Estados Unidos. Participou de três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998), jogou na Europa e no México e foi o primeiro jogador a assinar com a MLS, ajudando a consolidar o futebol profissional no país. O Lance! te conta por onde anda Tab Ramos.

Além de sua habilidade técnica e liderança em campo, ficou mundialmente conhecido por sofrer a famosa cotovelada de Leonardo nas oitavas de final da Copa de 1994 contra o Brasil, o que lhe causou fraturas no crânio e no maxilar.

Atualmente, Ramos trabalha como treinador no futebol dos EUA.

Clubes em que Tab Ramos jogou

Figueres (1990–1992) e Real Betis (1992–1995)

Após a Copa de 1990, Ramos se transferiu para a Espanha, atuando pelo Figueres e depois pelo Real Betis, onde ajudou o time a subir para a La Liga. No entanto, a lesão sofrida na Copa de 1994 o impediu de jogar na primeira divisão espanhola.

Tigres UANL (1995–1996)

Depois da Espanha, Ramos foi emprestado ao Tigres UANL, no México, onde ajudou o clube a conquistar a Copa do México de 1996. Foi o primeiro americano a jogar pelos Tigres.

MetroStars (1996–2002)

Com a criação da MLS, foi o primeiro jogador a assinar com a liga e atuou pelo MetroStars (atual New York Red Bulls). Ficou no time até 2002, sendo três vezes All-Star, mas sua carreira foi marcada por muitas lesões.

Legado de Ramos na seleção dos EUA

Três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998)

Tab Ramos foi um dos primeiros grandes craques da seleção americana moderna. Jogou como meia-armador nas Copas de 1990, 1994 e 1998, sendo um dos pilares da equipe.

A cotovelada de Leonardo (1994)

Nas oitavas de final da Copa de 1994, contra o Brasil, Ramos sofreu uma cotovelada brutal de Leonardo, que resultou em fratura no crânio. Ele ficou semanas hospitalizado e nunca mais voltou ao mesmo nível técnico de antes. Leonardo foi expulso e suspenso do torneio, tendo sido substituído por Branco.

Outros torneios

Disputou as Olimpíadas de 1988. Conquistou o 4º lugar na Copa América de 1995 com os EUA. Ramos se aposentou da seleção em 2000, com 81 jogos e 8 gols.

Por onde anda Tab Ramos?

Treinador de futebol

Após a aposentadoria, Ramos seguiu carreira como treinador, com destaque para seu trabalho na base dos EUA.

Técnico da seleção Sub-20 dos EUA (2011–2019)

→ Classificou os EUA para quatro Copas do Mundo Sub-20 consecutivas e revelou jogadores como Weston McKennie e Tyler Adams.

→ Trabalhou com Jürgen Klinsmann na Copa do Mundo de 2014.

→ Comandou o time da MLS, mas foi demitido após duas temporadas.

→ Atualmente comanda o Hartford Athletic, equipe da USL Championship (segunda divisão dos EUA).