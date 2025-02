Seguindo os passos do pai, Thiago Messi roubou a cena nos noticiários esportivos na última quarta-feira. Viralizou nas redes sociais que o filho do craque argentino teria comandado a vitória do Inter Miami marcando 11 gols. Mas, de acordo com o jornal "Globo" e o "OneFootball", essa atuação nunca aconteceu.

➡️Messi sofre falta ‘criminosa’ em jogo do Inter Miami e gera confusão; veja

O boato começou após uma imagem do placar de 11 a 0 sobre o Atlanta United circular nas redes sociais e ganhou força devido à repercissão da imprensa internacional. No entanto, o curioso é que a partida entre os sub-13 dos times nunca aconteceu e tudo não passou de uma brincadeira na internet.

Imagem fake

Thiago, entretanto, atua pelas categorias de base do Inter Miami, time onde joga Messi. Além dele, Mateo, de nove anos, também joga pela equipe e tem repetido o sucesso do pai. O desempenho dele tem chamado a atenção dos internautas.

Thiago Messi no Inter Miami

Nesta temporada, Thiago Messi é dono da camisa 10 do elenco Sub-13 e tem impressionado pelas suas atuações. Ao todo, marcou vinte e quatro gols e deu doze assistências em cinco jogos. O garoto tem 13 anos e é um dos principais nomes do Inter Miami.

No fim do ano passado, Thiago disputou um torneio na cidade natal de Rosario, na Argentina, contra o Newell's Old Boys, porém o time foi eliminado antes da final. O filho de Messi, que atua como meio-campista, saiu chorando bastante abalado com o resultado. Benjamin Suárez, filho de Luis Suárez, que divide os gramados com Lionel Messi, jogou junto de Thiago.