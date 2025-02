Por onde anda Ariel Ortega, ex-jogador da Argentina?

Ariel Ortega, apelidado de "El Burrito", foi um dos grandes meias da Argentina nos anos 90 e 2000. Habilidoso, veloz e com um drible único, ele era um jogador imprevisível, frequentemente comparado a Diego Maradona pelo estilo de jogo no futebol internacional. O Lance! te conta por onde anda Ariel Ortega.

Ortega começou sua carreira no River Plate, onde se tornou ídolo e teve quatro passagens pelo clube. Ao longo de sua carreira, jogou por times da Espanha, Itália e Turquia, além de ter sido uma peça fundamental na Seleção Argentina em três Copas do Mundo.

Clubes em que Ortega jogou

River Plate (1991–1996, 2000–2002, 2006–2008, 2009–2011)

Ortega estreou no profissional do River Plate em 1991 e rapidamente se destacou. Com a equipe, conquistou quatro títulos do Campeonato Argentino e a Copa Libertadores de 1996.

Após passagens pela Europa, retornou ao clube em diferentes momentos da carreira, sempre sendo tratado como ídolo.

Valencia (1997–1998)

Após a Copa do Mundo de 1998, Ortega transferiu-se para o Valencia, mas teve dificuldades de adaptação ao futebol espanhol. Apesar disso, marcou 9 gols em 32 partidas, demonstrando lampejos de sua genialidade.

Sampdoria (1998–1999) e Parma (1999–2000)

Na Itália, jogou na Sampdoria e depois no Parma, onde conquistou a Supercopa da Itália em 1999. No entanto, sua passagem pelo futebol italiano não foi marcante.

Fenerbahçe (2002–2003) e a polêmica suspensão

Ortega foi contratado pelo Fenerbahçe por US$ 7,5 milhões, mas sua passagem pela Turquia foi conturbada. Em 2003, abandonou o clube sem aviso prévio, resultando em uma punição severa da FIFA, que o suspendeu do futebol por quatro meses e o obrigou a pagar uma multa de US$ 11 milhões.

Newell’s Old Boys (2004–2006)

Após a punição, Ortega retornou à Argentina para jogar no Newell’s Old Boys, onde foi campeão do Torneio Apertura em 2004.

Independiente Rivadavia (2008–2009)

Em 2008, enfrentando problemas extracampo, foi emprestado ao Independiente Rivadavia, clube da segunda divisão argentina.

Retornos ao River Plate e empréstimos finais (2009–2012)

Nos últimos anos de carreira, ainda passou por All Boys e Defensores de Belgrano, já em declínio físico.

Legado de Ortega na Seleção Argentina

Ortega vestiu a camisa da Argentina em 87 partidas e marcou 16 gols. Ele participou das Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2002, além das Olimpíadas de 1996, onde conquistou a medalha de prata.

Seus momentos mais marcantes pela seleção incluem:

1998 – Camisa 10 da Argentina na Copa do Mundo, mas foi expulso contra a Holanda nas quartas de final após uma cabeçada em Edwin van der Sar. 2002 – Perdeu um pênalti decisivo contra a Suécia, resultando na eliminação da Argentina na fase de grupos. 1996 – Vice-campeão olímpico em Atlanta, jogando ao lado de Zanetti e Crespo.

Por onde anda Ariel Ortega?

Após se aposentar em 2012, Ortega seguiu ligado ao futebol.