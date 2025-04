Milan e Inter de Milão fazem, nesta quarta-feira (2), um clássico cheio de nuances pelo lado rubro-negro na Copa da Itália. Enquanto os Nerazzuri lideram a liga local, os Rossoneri encontram na competição de mata-mata uma última esperança de título em 2024-25. E o técnico Sérgio Conceição, uma última esperança de emprego.

Contratado em janeiro após a demissão do compatriota Paulo Fonseca, o português já encara uma probabilidade grande de demissão, mesmo com poucas semanas no trabalho, segundo a imprensa italiana. O trabalho não agrada a diretoria, e em uma cultura de necessidade de resposta sempre urgente por parte dos comandantes, a situação pode ter um fim em caso de revés.

Conceição, triunfante no Porto em um trabalho de sete anos, deixou o país lusitano após a troca de presidente no Dragão. Livre no mercado, foi chamado para apagar o fogo em Milão, mas não conseguiu: logo no primeiro mês de trabalho, encarou a queda precoce diante do Feyenoord, na fase de 16 avos da Champions League.

Rapidamente, o que prometia ser um trabalho geracional se transformou em desilusão. O que não é novidade nem no Milan, nem na Itália. Vejamos os números:

❌ Até aqui, nove técnicos foram demitidos de clubes da Serie A em 2024-25.

📋 Daniele de Rossi - Roma

📋 Luca Gotti - Lecce

📋 Ivan Juric - Roma

📋 Alberto Gilardino - Genoa

📋 Alessandro Nesta - Monza

📋 Paulo Fonseca - Milan

📋 Salvatore Bocchetti - Monza

📋 Fabio Pecchia - Parma

📋 Thiago Motta - Juventus

❌ A nível de comparação com as outras quatro principais ligas europeias, nenhuma levou à demissão de tantos treinadores na temporada.

🏆 Serie A: 9

🏆 Premier League: 6

🏆 Ligue 1: 6

🏆 Bundesliga: 5

🏆 La Liga: 5

Apesar disso, em recorte desde o começo de 2010-11, o Milan é apenas o penúltimo que mais teve treinadores diferentes (11) entre os quatro grandes da Itália, atrás de Roma e Inter de Milão.

✅ Técnicos que passaram pelo Milan desde julho de 2010

📋 Massimiliano Allegri

📋 Clarence Seedorf

📋 Filippo Inzaghi

📋 Sinisa Mihajlovic

📋 Cristian Brocchi

📋 Vincenzo Montella

📋 Gennaro Gattuso

📋 Marco Giampaolo

📋 Stefano Pioli

📋 Paulo Fonseca

📋 Sérgio Conceição

✅ Times que mais tiveram treinadores desde julho de 2010

⚫🔵 Inter de Milão: 13

🔴🟡 Roma: 12

🔴⚫ Milan: 11

⚫⚪ Juventus: 10

Sérgio Conceição está no comando do Milan desde o fim de dezembro de 2024 (Foto: Carlo Hermann / AFP)

O Derby della Madonina, portanto, é crucial para que Sérgio Conceição não vire apenas mais uma estatística no futebol italiano e ganhe sobrevida no cargo. Nesta quarta-feira (2), os times fazem o primeiro capítulo dos 180 minutos, em novela que será decidida apenas no dia 23. A bola rola no San Siro às 16h (de Brasília).