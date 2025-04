Raphinha ‘revive’ Argentina x Brasil na Copa do Rei após polêmica na Data Fifa

Um dos protagonistas do Barcelona, Raphinha irá "reviver" o clássico entre Argentina x Brasil na Copa do Rei após a polêmica Data Fifa. O jogador reencontrará alguns nomes com quem rivalizou nas Eliminatórias, como Julián Álvarez, De Paul, Molina, Giuliano Simeone e Correa.

O confronto foi marcado por uma polêmica entrevista dada pelo brasileiro às vésperas do confronto dizendo que "daria porrada" nos argentinos dentro e fora do campo, se fosse preciso. No entanto, Raphinha viveu uma noite apagada e viu a Seleção Brasileira ser goleada por 4 a 1, no Monumental.

Desde então, Raphinha ainda não entrou em campo pelo Barcelona, tendo ficado fora dos relacionados contra o Osasuna e sem ter saído do banco de reservas diante do Girona. No entanto, o brasileiro vive a expectativa por voltar em um confronto decisivo na temporada.

— Com certeza (Raphinha vai jogar). Ele está pronto para amanhã - disse o técnico Hansi-Flick ao ser questionado sobre a presença do brasileiro.

Apesar das curiosidades envolvendo o clássico entre Argentina x Brasil na Copa do Rei, Raphinha busca virar a chave e deixar para trás o que aconteceu na Data Fifa. Após um confronto em que foi provocado pelos hermanos por conta de suas declarações fora dos gramados, o jogador tentará dar uma resposta.

Embora essa energia sul-americana deva seguir presente na semifinal da Copa do Rei, Barcelona e Atlético de Madrid prometem um duelo cheio de emoções. Após um 4 a 4 no jogo de ida, ambas as equipes precisarão vencer para avançar à final. Os culés contam com a grande fase de Raphinha, enquanto os colchoneros creem na legião de argentinos para avançar de fase.