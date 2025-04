Milan x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Itália

Ficha do jogo MIL INT 30° Rodada Copa da Itália - jogo de ida - Semifinal Data e Hora Quarta-feira (2), às 16h (de Brasília) Local San Siro, na Itália Árbitro Michael Fabbri Var Rosario Abisso Onde assistir

Quarta-feira (2) é dia de Derby de Milão! Milan e Inter de Milão de enfrentam às 16h (de Brasília), no San Siro, casa que os dois times atuam como mandantes. O confronto válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e da ESPN (canal fechado).

O Milan ocupa a sétima posição no Campeonato Italiano, com 47 pontos acumulados. Após eliminar o Roma nas quartas de final, a equipe de Sergio Conceição entra com força máxima para o clássico italiano. Ruben Loftus-Cheek está fora devido a uma cirurgia no apêndice. Emerson Royal e Malick Thiaw são dúvidas, enquanto Yunus Musah retorna após cumprir suspensão e pode reassumir sua posição na equipe titular.

O Inter de Milão lidera a Serie A com 67 pontos e eliminou o Lazio nas quartas de final. No entanto, o técnico Simone Inzaghi não poderá contar com os seguintes jogadores: Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani.

Jogadores da Inter de Milão celebram gol marcado por Dumfries sobre a Atalanta, pela semifinal da Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Mialn x Inter de Milão

Copa da Itália - Jogo de ida - Semifinal

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: San Siro, na Itália;

📺Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

MILAN: Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leão; Abraham.

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.