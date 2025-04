Estreias do Botafogo na Libertadores: veja retrospecto

O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e, ao longo de sua história, acumulou participações memoráveis na Copa Libertadores da América. Em cada uma de suas campanhas, o primeiro jogo do torneio é sempre cercado de expectativa por parte da torcida alvinegra. Neste texto, relembramos todas as estreias do Glorioso na principal competição sul-americana, com destaque para os resultados, adversários e o desempenho do time. O Lance! relembra as estreias do Botafogo na Libertadores.

A primeira participação do Botafogo na Libertadores aconteceu em 1963. Na estreia, o clube carioca viajou até o Peru e venceu o Alianza Lima por 1 a 0, começando com o pé direito sua trajetória internacional. A partida foi disputada no Estádio Nacional de Lima, e o resultado mostrou a força do elenco alvinegro, que contava com craques como Garrincha, Didi e Nilton Santos. Apesar da eliminação posterior, a estreia foi um marco na história do clube.

Na edição de 1973, o Glorioso estreou em casa, mas sofreu uma derrota por 2 a 1 diante do Colo-Colo, do Chile. O revés no Maracanã comprometeu a campanha logo de início. A Libertadores daquele ano foi marcada por forte rivalidade regional e alto nível técnico, o que dificultou a caminhada botafoguense. O time, que contava com nomes como Jairzinho e Fischer, não conseguiu avançar na competição.

Mais de 20 anos se passaram até o Botafogo retornar à Libertadores, em 1996. A estreia aconteceu fora de casa, contra o Corinthians, e terminou com derrota por 3 a 0. O duelo, disputado no Pacaembu, foi duro para o time carioca, que ainda tentava recuperar protagonismo nacional. Apesar do início ruim, o Botafogo terminou a fase de grupos com classificação, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Grêmio.

Volta à Libertadores no século 21

Em 2014, o clube voltou ao torneio com grande expectativa e teve uma estreia empolgante no Maracanã. Enfrentando o San Lorenzo, da Argentina, o Botafogo venceu por 2 a 0 com gols de Bolatti e Ferreyra. O resultado animou a torcida e deu confiança ao elenco. A boa atuação na estreia refletiu na classificação do time para as oitavas de final, onde foi eliminado pelo Independiente del Valle.

A edição de 2017 foi outra de destaque. Enfrentando o tradicional Estudiantes, da Argentina, o Botafogo venceu por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, com gols de Pimpão e Dudu Cearense. A partida foi intensa e marcou o início de uma campanha consistente do clube, que alcançou as quartas de final da competição. O desempenho nas fases iniciais, especialmente a estreia, foi determinante para consolidar a confiança do time na competição.

A estreia mais recente aconteceu em 2024, ano histórico para o clube. No dia 21 de fevereiro, o Glorioso enfrentou o Aurora, da Bolívia, fora de casa, na segunda fase eliminatória. Em um jogo disputado na altitude de Cochabamba, o Botafogo empatou por 1 a 1, com gol de Júnior Santos. Apesar de não vencer, o time mostrou organização e soube administrar a pressão, resultado fundamental para garantir a classificação no jogo de volta. A partir dali, o time engrenou e terminou a competição com o título inédito.

Resumo das estreias do Botafogo na Libertadores

Veja abaixo a lista completa das estreias do Botafogo na Copa Libertadores:

1963 – Alianza Lima 0 x 1 Botafogo 1973 – Botafogo 1 x 2 Colo-Colo 1996 – Corinthians 3 x 0 Botafogo 2014 – Botafogo 2 x 0 San Lorenzo 2017 – Botafogo 2 x 1 Estudiantes 2024 – Aurora 1 x 1 Botafogo (em Cochabamba, Bolívia – 2ª fase eliminatória)

Desempenho geral em estreias

Vitórias: 3 Empates: 1 Derrotas: 2 Gols marcados: 8 Gols sofridos: 8

Ao longo de suas seis participações na Libertadores, o Botafogo acumulou um retrospecto equilibrado em estreias, com três vitórias, duas derrotas e um empate. Em 2024, o empate diante do Aurora marcou o início de uma campanha inesquecível, coroada com o título inédito da competição. O Glorioso mostrou que, mesmo com desafios nas partidas iniciais, é possível construir uma trajetória de sucesso no torneio mais importante das Américas.