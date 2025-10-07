‘Sente falta de Raphinha’, diz jornal catalão sobre Barcelona

Após a lesão do atacante Raphinha, o Barcelona teve uma sequência de duas derrotas, para o PSG na Champions League, e a goleada de 4 a 1 para o Sevilla em La Liga. Segundo informações do jornal catalão "Mundo Deportivo", a ausência do brasileiro vem sendo um peso para a equipe de Hansi Flick e esperam seu retorno o mais rápido possível.

No dia 26 de setembro, o Barcelona anunciou em comunicado oficial que Raphinha teve uma lesão na coxa direita constatada e que seria ausência por, pelo menos, três semanas. A expectativa é que o camisa 11 possa estar à disposição de Hansi Flick após a Data Fifa, no dia 18 de outubro, contra o Girona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

O diário detalhou que o Barça sente falta do brasileiro porquê, nos três jogos em que esteve ausente, os Culés perderam dois, contra PSG e Sevilla, e a presença do atacante tem sido efervescente. Raphinha jogou 57, participando de 34 gols e 26 assistências. Nesta temporada, ele tem 3 gols e duas assistências.

— Raphinha tem grande importância em partidas cruciais. O ponta foi fundamental contra o Bayern, Benfica, nos dois jogos contra o Dortmund, nos dois contra a Inter, nos três contra o Real Madrid, Espanyol e Atlético. Ele também é visto como o gerador de liderança entre seus companheiros — escreveu o "Mundo Deportivo".

Raphinha comemora gol no duelo entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)

Temporada no Barcelona fez Raphinha entrar no Top-5 da Bola de Ouro

A última temporada pelo Barcelona fez Raphinha ser o brasileiro com mais destaque na Bola de Ouro, que encerrou a disputa na quinta posição, somando 620 pontos. Apesar do desempenho, o atacante não recebeu nenhuma indicação como favorito ao título, terminando sem votos para a primeira colocação.

Com 38 gols e 23 assistências em 64 jogos, o brasileiro foi um dos principais jogadores do Barcelona na última temporada e era um dos favoritos na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano.

O pódio foi completado por Vitinha (PSG), em terceiro lugar com 703 pontos, e Mohamed Salah (Liverpool), em quarto com 657. O top 10 contou ainda com nomes como Achraf Hakimi (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem inglês Cole Palmer (Chelsea).

