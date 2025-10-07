Jogador do Olympique de Marselha é atacado em aeroporto na França

Nayef Aguerd, defensor do Olympique de Marselha, foi vítima de uma tentativa de agressão no Aeroporto de Marseille. O incidente aconteceu no último domingo (5), quando o jogador marroquino aguardava na sala VIP do terminal seu voo para se apresentar à seleção nacional. O agressor foi detido pelas autoridades no local após a abordagem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o ocorrido, Aguerd publicou um comunicado em suas redes sociais para tranquilizar fãs e seguidores. Na mensagem, o jogador agradeceu o apoio recebido e afirmou estar bem.

continua após a publicidade

"Gostaria de tranquilizar a todos que acompanham as informações que circularam nas últimas horas. De fato, fui atacado no aeroporto de Marignane enquanto esperava meu voo para me juntar à seleção marroquina. Felizmente, foi mais um susto do que um golpe, e tudo foi resolvido rapidamente graças à intervenção dos seguranças e da polícia. Agora, tudo está nas mãos da polícia. Estou bem e agora estou focado no que mais importa para mim: jogar pelo Olympique de Marseille e representar meu país com orgulho no próximo encontro. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio e preocupação. Elas realmente me tocam. Sejamos sempre calmos e respeitosos. A vida continua."

Nayef Aguerd em ação pelo Olympique de Marselha (Foto: Christophe Simon / AFP)

Entenda o caso

O episódio iniciou quando um homem se aproximou do atleta pedindo uma fotografia e seu número de telefone. Segundo informações do canal BFM Marseille Provence, a situação rapidamente se deteriorou, com o indivíduo aumentando o tom de voz e tentando acertar um tapa no rosto do jogador.

continua após a publicidade

A equipe de segurança do aeroporto agiu prontamente para conter o agressor, que tentou escapar após a tentativa de agressão. Os policiais conseguiram capturar o homem, preso no próprio terminal. Aguerd não registrou queixa formal antes de embarcar em seu voo.

As autoridades francesas não divulgaram a identidade do agressor, nem possíveis motivações para o ataque. Também não há informações sobre eventual ligação do indivíduo com clubes de futebol. O caso segue sob investigação policial após a detenção.

O incidente ocorreu especificamente na área VIP do Aeroporto de Marselha, também conhecido como Aeroporto de Marignane. O zagueiro estava sozinho no momento da abordagem, antes de embarcar para se juntar à delegação de seu país.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.