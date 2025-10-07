Jogador do Olympique de Marselha é atacado em aeroporto na França
Agressor foi detido pelas autoridades no local após a abordagem
- Matéria
- Mais Notícias
Nayef Aguerd, defensor do Olympique de Marselha, foi vítima de uma tentativa de agressão no Aeroporto de Marseille. O incidente aconteceu no último domingo (5), quando o jogador marroquino aguardava na sala VIP do terminal seu voo para se apresentar à seleção nacional. O agressor foi detido pelas autoridades no local após a abordagem.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Barcelona, Jordi Alba anuncia aposentadoria do futebol
Futebol Internacional07/10/2025
- Fora de Campo
‘Preso’: jornal espanhol expõe situação de Memphis Depay no Brasil
Fora de Campo07/10/2025
- Futebol Internacional
Capitão do Chelsea desfalca seleção e já tem substituto
Futebol Internacional07/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após o ocorrido, Aguerd publicou um comunicado em suas redes sociais para tranquilizar fãs e seguidores. Na mensagem, o jogador agradeceu o apoio recebido e afirmou estar bem.
"Gostaria de tranquilizar a todos que acompanham as informações que circularam nas últimas horas. De fato, fui atacado no aeroporto de Marignane enquanto esperava meu voo para me juntar à seleção marroquina. Felizmente, foi mais um susto do que um golpe, e tudo foi resolvido rapidamente graças à intervenção dos seguranças e da polícia. Agora, tudo está nas mãos da polícia. Estou bem e agora estou focado no que mais importa para mim: jogar pelo Olympique de Marseille e representar meu país com orgulho no próximo encontro. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio e preocupação. Elas realmente me tocam. Sejamos sempre calmos e respeitosos. A vida continua."
Entenda o caso
O episódio iniciou quando um homem se aproximou do atleta pedindo uma fotografia e seu número de telefone. Segundo informações do canal BFM Marseille Provence, a situação rapidamente se deteriorou, com o indivíduo aumentando o tom de voz e tentando acertar um tapa no rosto do jogador.
A equipe de segurança do aeroporto agiu prontamente para conter o agressor, que tentou escapar após a tentativa de agressão. Os policiais conseguiram capturar o homem, preso no próprio terminal. Aguerd não registrou queixa formal antes de embarcar em seu voo.
As autoridades francesas não divulgaram a identidade do agressor, nem possíveis motivações para o ataque. Também não há informações sobre eventual ligação do indivíduo com clubes de futebol. O caso segue sob investigação policial após a detenção.
O incidente ocorreu especificamente na área VIP do Aeroporto de Marselha, também conhecido como Aeroporto de Marignane. O zagueiro estava sozinho no momento da abordagem, antes de embarcar para se juntar à delegação de seu país.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias