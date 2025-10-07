Ex-Barcelona, Jordi Alba anuncia aposentadoria do futebol

Ex-jogador do Barcelona e da seleção da Espanha, o lateral-esquerdo Jordi Alba anunciou, nesta terça-feira (7), que irá se aposentar do futebol ao final da temporada no Inter Miami. O espanhol de 36 anos comunicou a decisão em vídeo publicado nas redes sociais. Ele havia renovado o contrato com o clube estadunidense até o fim de 2027, mas preferiu por pendurar as chuteiras no final deste ano.

Alba chegou ao Inter Miami em julho de 2023, um mês após a porta da Flórida ser aberta por Messi. Juntos, os dois tiveram influência direta no título da Leagues Cup, o primeiro da história do clube fundado em 2019, e a Supportes' Shield. Pela equipe americana, disputou 95 partidas, marcou 14 gols e 28 assistências.

Cria de La Masia, Jordi Alba estreou profissionalmente pelo Valencia, mas voltou ao seu time de origem em 2012. No Barcelona, o defensor espanhol passou onze temporadas e conquistou 17 títulos, dentre eles a Champions League, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei.

Na seleção espanhola, Alba se aposentou da seleção em 2023, após conquistar a Liga das Nações como capitão. O lateral-esquerdo atuou por 93 jogos com a camisa do país e foi fundamental no título da Eurocopa de 2012. Ao todo na carreira, o jogador fez 793 partidas, marcou 60 gols e distribuiu 157 assistências.

O Inter Miami ocupa a terceira posição da Conferência Leste da MLS, colocação que garante vaga direta para disputa dos jogos eliminatórios. Jordi Alba tentará dar ao clube seu primeiro título da Major League, que termina com a final em jogo único no dia 6 de dezembro.

Lenda do Barcelona, Jordi Alba anuncia aposentadoria do futebol (Foto: AFP)

Veja a tradução do anúncio de aposentadoria de Jordi Alba

Olá a todos! Chegou a hora de encerrar uma etapa importante da minha vida. Tomei a decisão de encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol ao final desta temporada. Faço isso com absoluta convicção, realização e felicidade.

Porque sinto que percorri esse caminho com toda a paixão que pude reunir. E agora é o momento perfeito para começar um novo capítulo e encerrar o anterior com os melhores sentimentos. O futebol me deu absolutamente tudo.

Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, treinadores, comissão técnica, funcionários do clube e adversários que me incentivaram a dar o meu melhor. Quero agradecer especialmente aos clubes que moldaram a minha vida. Ao Atlético Centro Hospitalense, onde tudo começou.

Ao Cornellà, que me deu confiança para crescer. Ao Nàstic de Tarragona, onde aprendi a conviver num balneário profissional e amadureci ao lado de grandes companheiros. Ao Valencia Club de Fútbol, ​​o clube que me permitiu realizar o sonho de estrear na Primeira Divisão.

Ao FC Barcelona, ​​​​o clube da minha vida, aquele que me viu crescer quando criança e me permitiu atingir o auge da minha carreira, viver mais de uma década inesquecível e conquistar todos os títulos possíveis. À seleção espanhola, orgulhosa de ter vestido esta camisa e grata por fazer parte da sua história. E, por fim, ao Inter Miami, obrigada por me abrirem as portas, me receberem com carinho e me darem a oportunidade de completar esta jornada, aproveitando cada momento.

Obrigado a todos os fãs pelo carinho. Vocês me ensinaram que a camisa não é só vestida, é sentida. Agradeço aos meus pais e ao meu irmão, por estarem ao meu lado em cada passo do caminho desde que eu era criança.

Por todos os esforços que você fez para tornar meu sonho realidade. Este também é seu. Eu te amo muito.

À minha esposa e filhos, obrigada por me fazerem sorrir mesmo na velhice e por sempre me lembrarem do que realmente importa. Com amor, obrigada por sempre estarem ao meu lado. Sem o apoio e os conselhos de vocês, nada teria sido igual.

Tudo o que conquistei, fiz pensando em você. Esta corrida também é sua. Eu te amo.

Hoje encerro este capítulo sabendo que dei tudo de mim. O futebol foi, é e sempre será uma parte essencial da minha vida. Obrigado, futebol. Obrigado por tanto.

