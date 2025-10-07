Estêvão pode se tornar problema para Ancelotti, segundo europeus

Após decidir o clássico entre Chelsea e Liverpool, Estêvão virou assunto em toda a Europa. O "Diario AS", da Espanha, destacou que o atacante brasileiro pode se tornar uma “dor de cabeça” para Carlo Ancelotti, já que o técnico da Seleção Brasileira terá de escolher entre Estêvão, Rodrygo, Vini Jr e Raphinha nas próximas convocações.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol fez uma retrospectiva da rápida ascensão do ex-Palmeiras. Segundo a publicação, Estêvão conseguiu superar outros compatriotas na disputa por espaço na Seleção enquanto ainda estava no Brasil, e na Europa, conseguiu manter o bom desempenho. No Chelsea, o jogador conseguiu rapidamente se tornar peça importante do ataque.

continua após a publicidade

Estêvão comemora seu gol no jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Com o gol decisivo diante do Liverpool – seu primeiro pelos Blues –, o jovem de 18 anos vive o melhor momento da carreira desde que desembarcou na Europa. Convocado para os amistosos da Seleção contra Coreia do Sul e Japão, ele chega em alta, enquanto Ancelotti terá o desafio de encaixá-lo em meio a tanta concorrência. Para o AS, Estêvão “precisa estar entre os 11 iniciais” e é visto como um dos pilares do “ressurgimento do pentacampeão mundial antes da Copa de 2026”.

Estêvão é elogiado por atuação em Chelsea x Liverpool

O lateral-esquerdo Marc Cucurella rasgou elogios a Estêvão após o gol decisivo do brasileiro na vitória do Chelsea sobre o Liverpool. O espanhol entende que o jovem de 18 anos entrou na partida com muita personalidade.

continua após a publicidade

– Ele entrou em seu primeiro jogo contra o Liverpool na Premier League, e a partida estava em um ritmo muito rápido. Ele demonstrou muita personalidade. O Estêvão merece esse momento. Nunca é fácil se adaptar e ele foi muito bem – afirmou o lateral.

Além de Cucurella, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.

– Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como um ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico – disse o ex-atacante.

Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.