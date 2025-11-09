A Coreia do Norte confirmou, neste sábado (8), mais uma vez, a força de sua base no futebol feminino. Com vitória por 3 a 0 sobre a Holanda, o país conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo Feminina Sub-17, disputada no Marrocos. O Brasil terminou em quarto, atrás do México.

— Estou extremamente satisfeita. Nossas jogadoras fizeram uma partida final maravilhosa. É difícil expressar essa alegria em palavras. Este também é meu primeiro título, então continuarei trabalhando duro e buscando resultados ainda maiores — afirmou a meio-campista Ri Ui-gyong, após o apito final.

O país é o maior campeão da história da Copa do Mundo Feminina Sub-17, com quatro conquistas (2008, 2016, 2024 e 2025). O Lance! relembra todos os títulos das norte-coreanas.

Títulos da Coreia do Norte na Copa do Mundo Feminina sub-17

2008: o primeiro passo para a hegemonia

A história começou em 2008, na Nova Zelândia, palco da primeira edição da Copa do Mundo Feminina Sub-17. Na ocasião, a Coreia do Norte derrotou os Estados Unidos por 2 a 1, na prorrogação, e levantou seu primeiro troféu mundial da categoria.

2016: o retorno ao topo

Após duas campanhas de pódio — terceira colocada em 2010 e 2012 —, a Coreia do Norte voltou ao lugar mais alto do mundo em 2016, na Jordânia.

Em uma final equilibrada, empatou por 0 a 0 com o Japão e venceu nos pênaltis por 5 a 4, conquistando o bicampeonato mundial.

2024: o tri na República Dominicana

O tricampeonato veio em 2024, na República Dominicana, em mais uma decisão contra a Espanha. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, as norte-coreanas mostraram frieza e superaram as espanholas por 4 a 3 nos pênaltis.

2025: a consagração do tetracampeonato

Um ano depois, em Marrocos, a Coreia do Norte voltou a brilhar. Diante da Holanda, não houve espaço para surpresas: vitória por 3 a 0 e mais um título para a coleção.

Todos os campeões da Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA

2008 – Coreia do Norte

2010 – Coreia do Sul

2012 – França

2014 – Japão

2016 – Coreia do Norte

2018 – Espanha

2020 – Cancelado (pandemia de COVID-19)

2022 – Espanha

2024 – Coreia do Norte

2025 – Coreia do Norte

