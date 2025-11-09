Mesmo com volta de brasileiro, Real Madrid monitora jogadores no mercado
Merengues buscam defensores em final de contrato
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid intensificou o monitoramento de defensores no mercado europeu, mas mantém a política de evitar disputas financeiras consideradas excessivas. Segundo o jornal espanhol "As", o clube busca reforçar o setor defensivo com planejamento, prudência e observação constante de atletas em final de contrato, sem se envolver em negociações que possam elevar artificialmente os valores.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Arteta desabafa após Arsenal sofrer empate no fim: ‘É frustrante e decepcionante’
Futebol Internacional09/11/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid empata e tropeça pelo segundo jogo seguido
Futebol Internacional09/11/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Liverpool sobre zagueiro: ‘Se ele sair, o time ficará bem’
Futebol Internacional09/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Planejamento e indefinições na defesa
A diretoria trabalha com atenção redobrada devido às incertezas sobre o futuro de Antonio Rüdiger e David Alaba, que se aproximam do término de seus contratos. Ambos enfrentam problemas físicos recorrentes, o que gera dúvidas sobre a permanência de longo prazo. De acordo com fontes próximas ao clube, existe a percepção de que Rüdiger pode não renovar, enquanto Alaba ainda aguarda uma definição mais próxima do fim da temporada.
Com essas possíveis saídas no horizonte, o Real Madrid busca soluções sem abdicar da coerência orçamentária. O retorno de Éder Militão, totalmente recuperado de lesão, representa um alívio para o técnico Xabi Alonso, enquanto o jovem Dean Huijsen vem ganhando espaço e confiança dentro do elenco principal.
Paralelamente, a base segue sendo uma alternativa concreta: Joan Martínez, Valde, Mario Rivas e o promissor Jacobo Ramón, atualmente emprestado ao Como, são monitorados de perto e vistos como apostas de futuro em Valdebebas.
Konaté em alta, Upamecano perde espaço
Entre os nomes avaliados, Ibrahima Konaté, do Liverpool, é um dos que mais agradam aos dirigentes madridistas. O zagueiro francês adota uma postura cautelosa sobre o interesse do Real, mas sua situação é vista de forma positiva nos bastidores. Em Anfield, há a percepção de que sua saída pode ser apenas uma questão de tempo, especialmente diante da movimentação do Bayern de Munique no mercado.
Já a situação de Dayot Upamecano e de seu empresário é considerada desfavorável. Rumores sobre um suposto acordo com o Real Madrid não se confirmaram, e o clube descarta qualquer tratativa nesse sentido. Outro nome observado é o de Marc Guéhi, do Crystal Palace, que também interessa ao Liverpool.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias