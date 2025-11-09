Mesmo com volta de brasileiro, Real Madrid monitora jogadores no mercado

O Real Madrid intensificou o monitoramento de defensores no mercado europeu, mas mantém a política de evitar disputas financeiras consideradas excessivas. Segundo o jornal espanhol "As", o clube busca reforçar o setor defensivo com planejamento, prudência e observação constante de atletas em final de contrato, sem se envolver em negociações que possam elevar artificialmente os valores.

Planejamento e indefinições na defesa

A diretoria trabalha com atenção redobrada devido às incertezas sobre o futuro de Antonio Rüdiger e David Alaba, que se aproximam do término de seus contratos. Ambos enfrentam problemas físicos recorrentes, o que gera dúvidas sobre a permanência de longo prazo. De acordo com fontes próximas ao clube, existe a percepção de que Rüdiger pode não renovar, enquanto Alaba ainda aguarda uma definição mais próxima do fim da temporada.

Com essas possíveis saídas no horizonte, o Real Madrid busca soluções sem abdicar da coerência orçamentária. O retorno de Éder Militão, totalmente recuperado de lesão, representa um alívio para o técnico Xabi Alonso, enquanto o jovem Dean Huijsen vem ganhando espaço e confiança dentro do elenco principal.

Éder Militão em ação no duelo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Paralelamente, a base segue sendo uma alternativa concreta: Joan Martínez, Valde, Mario Rivas e o promissor Jacobo Ramón, atualmente emprestado ao Como, são monitorados de perto e vistos como apostas de futuro em Valdebebas.

Konaté em alta, Upamecano perde espaço

Entre os nomes avaliados, Ibrahima Konaté, do Liverpool, é um dos que mais agradam aos dirigentes madridistas. O zagueiro francês adota uma postura cautelosa sobre o interesse do Real, mas sua situação é vista de forma positiva nos bastidores. Em Anfield, há a percepção de que sua saída pode ser apenas uma questão de tempo, especialmente diante da movimentação do Bayern de Munique no mercado.

Já a situação de Dayot Upamecano e de seu empresário é considerada desfavorável. Rumores sobre um suposto acordo com o Real Madrid não se confirmaram, e o clube descarta qualquer tratativa nesse sentido. Outro nome observado é o de Marc Guéhi, do Crystal Palace, que também interessa ao Liverpool.

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Divulgação/Liverpool)

