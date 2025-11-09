Em milésimo jogo de Guardiola, Manchester City bate Liverpool na Premier League
Reds foram derrotados por 3 a 0 neste domingo (9), no Etihad Stadium, com gols de Haaland, Nico González e Doku
O técnico Pep Guardiola encerrou seu milésimo jogo do jeito que levou praticamente toda sua carreira: sendo vencedor. No Etihad Stadium, o Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0, neste domingo (9), pela 11ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Haaland, Nico González e Doku.
Com o resultado, o City permaneceu na segunda colocação e diminuiu a distância para o líder Arsenal — o clube inglês soma 22 pontos, quatro a menos que os Gunners. Do outro lado, o Liverpool despencou da terceira posição para a oitava, com 18 pontos. Embalados no início da temporada, o Liverpool atravessou uma má fase durante um período, mas afastou a crise ao vencer Aston Villa e Real Madrid.
Como foi Manchester City x Liverpool?
Maior jogo da rodada e o grande clássico da geração da Premier League, o confronto entre Manchester City e Liverpool começou com muita intensidade. No Etihad Stadium, o time da casa buscou impor seu ritmo desde os minutos iniciais.
Logo aos oito minutos, a pressão quase se converteu em vantagem. Doku avançou pela esquerda, invadiu a área e caiu após dividida com o goleiro Mamardashvili. O lance seguiu, mas, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou a penalidade.
Na cobrança, porém, Haaland viu Mamardashvili crescer e defendeu, mantendo o placar inalterado. O City persistiu, e a recompensa veio aos 28 minutos. Matheus Nunes cruzou da direita e o artilheiro norueguês subiu mais alto que Konaté, cabeceando no canto e inaugurando o marcador: 1 a 0 para os donos da casa.
O Liverpool, por sua vez, só conseguiu responder de forma perigosa aos 37 minutos. Após scanteio cobrado por Salah, Van Dijk cabeceou a bola para o fundo da rede. Contudo, o gol foi anulado pela arbitragem, que viu Robertson em posição de impedimento e atrapalhou a visão de Donnarumma.
Nos acréscimos da primeira etapa, o Manchester City ampliou com Nico González, arriscando um chute de fora da área. A trajetória da bola foi alterada por um desvio em Van Dijk, o que tirou o goleiro Mamardashvili completamente do lance, fechando o primeiro tempo em 2 a 0.
Na volta do intervalo, o Liverpool começou querendo dar uma resposta e trabalhou a bola nos primeiros minutos. A equipe de Arne Slot tentou pressionar o City a todo momento e chegou a assustar o time da casa, mas sem sucesso.
A resposta, no entanto, veio do próprio City: Doku recebeu passe de O'Reilly na direita e bateu de fora da área para ampliar a vantagem. No milésimo jogo da carreira de Guardiola como treinador, sua equipe foi letal a todo momento. Os comandados de Arne Slot seguiram buscando diminuir a desvantagem, mas pitadas de "azar" e defesas seguras de Donnarumma fizeram os Reds continuarem sem balançar as redes.
O que vem por aí?
O Manchester City volta a campo para enfrentar o Newcastle, fora de casa, após a Data Fifa. A partida acontecerá no dia 22 de novembro, às 14h30 (de Brasília). O Liverpool, por sua vez, recebe o Nottingham Forest no mesmo dia, às 12h. Ambas serão válidas pela 12ª rodada da Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 3x0 Liverpool
11ª rodada – Premier League
🗓️ Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🥅 Gols: Haaland (MCI 28'/1°T, 1-0); Nico González (MCI 45'+2/1°T, 2-0); Jeremy Doku (MCI 17'/2°T, 3-0)
🟨 Cartões amarelos: Nico González e Bernardo Silva (MCI); Mac Allister, Conor Bradley, Curtis Jones e Szoboszlai (LIV)
🟥 Cartões vermelhos: —
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Jeremy Doku (Marmoush), Cherki (Savinho) e Erling Haaland.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvilli; Conor Bradley (Joe Gomez), Konaté, Van Dijk e Robertson (Kerkez); Mac Allister (Curtis Jones), Gravenberch e Szoboszlai; Florian Wirtz (Federico Chiesa), Mohamed Salah e Ekitike (Cody Gakpo).
