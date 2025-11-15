menu hamburguer
Futebol Internacional

Goleiro do Barcelona relembra conversa com técnico: 'Comecei a chorar'

Polonês relembra saída conturbada do Arsenal

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
09:25
Szczęsny aperta a mão de Laporta em assinatura de contrato com o Barcelona
Szczęsny aperta a mão de Laporta em assinatura de contrato com o Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)
Goleiro do Barcelona, Wojciech Szczęsny relembrou uma conversa com o técnico Arsène Wenger no período em que atuou no Arsenal. Em um documentário sobre sua carreira, o polonês recordou do momento em que foi avisado de que não estava mais nos planos do clube inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Foi o único momento na minha carreira que realmente partiu meu coração. Lembro que cheguei em casa e comecei a chorar. Eu quis ir para a Juventus, porque me deixaram claro que era o melhor naquele momento e que eu deveria deixar o Arsenal.

Atualmente no Barcelona, Szczęsny acredita que a decisão se deu por conta de um episódio em que foi flagrado fumando no vestiário do Arsenal após uma derrota para o Southampton, em 2015. Dois anos depois, o atleta foi dispensado dos Gunners.

- Eu creio que a decisão já havia sido tomada dois anos anos e que não importava o que eu fizesse a partir daquele momento. Acredito que eu havia entrado em uma zona de conforto - declarou o polonês sobre sua saída da Inglaterra.

Entre 2015 e 2017, Szczęsny atuou na Roma por duas temporadas emprestado e se transferiu em definitivo para a Juventus em 2017. Em 2024, o polonês deixa a Velha Senhora para se aposentar, mas retoma a carreira em outubro do mesmo ano para defender o Barcelona.

Szczęsny brilha no Barcelona

Com a camisa do Barcelona, Szczęsny conseguiu se reposicionar na carreira e fazer uma temporada em alto nível. O polonês aproveitou a lesão de Ter Stegen e se tornou peça essencial na conquista da La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha na temporada passada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Goleiro Szczesny do Barcelona
Szczesny em treino do Barcelona (Foto: Divulgação)

