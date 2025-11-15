Goleiro do Barcelona relembra conversa com técnico: 'Comecei a chorar'
Polonês relembra saída conturbada do Arsenal
Goleiro do Barcelona, Wojciech Szczęsny relembrou uma conversa com o técnico Arsène Wenger no período em que atuou no Arsenal. Em um documentário sobre sua carreira, o polonês recordou do momento em que foi avisado de que não estava mais nos planos do clube inglês.
- Foi o único momento na minha carreira que realmente partiu meu coração. Lembro que cheguei em casa e comecei a chorar. Eu quis ir para a Juventus, porque me deixaram claro que era o melhor naquele momento e que eu deveria deixar o Arsenal.
Atualmente no Barcelona, Szczęsny acredita que a decisão se deu por conta de um episódio em que foi flagrado fumando no vestiário do Arsenal após uma derrota para o Southampton, em 2015. Dois anos depois, o atleta foi dispensado dos Gunners.
- Eu creio que a decisão já havia sido tomada dois anos anos e que não importava o que eu fizesse a partir daquele momento. Acredito que eu havia entrado em uma zona de conforto - declarou o polonês sobre sua saída da Inglaterra.
Entre 2015 e 2017, Szczęsny atuou na Roma por duas temporadas emprestado e se transferiu em definitivo para a Juventus em 2017. Em 2024, o polonês deixa a Velha Senhora para se aposentar, mas retoma a carreira em outubro do mesmo ano para defender o Barcelona.
Szczęsny brilha no Barcelona
Com a camisa do Barcelona, Szczęsny conseguiu se reposicionar na carreira e fazer uma temporada em alto nível. O polonês aproveitou a lesão de Ter Stegen e se tornou peça essencial na conquista da La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha na temporada passada.
