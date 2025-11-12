menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

De saída do Barcelona, Lewandowski interessa a gigante italiano

Atacante está em fim de contrato e não renovará com os Blaugranas

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
12:47
Por La Liga, Robert Lewandowski marcou três vezes na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, por 4 a 2 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
Por La Liga, Robert Lewandowski marcou três vezes na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, por 4 a 2 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
Robert Lewandowski está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona.
Milan demonstra interesse e contata representantes do jogador.
Lewandowski deverá discutir proposta salarial nas próximas semanas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Robert Lewandowski está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e os interessados já começam a bater na porta do atacante de 37 anos. Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, da "Sky Sports", o Milan teria contatado o staff do polonês para demonstrar interesse e apurar as condições financeiras do possível negócio.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O diretor Igli Tare foi quem entrou em contato com os representantes de Lewandowski, que deverá deixar o Barcelona ao término do vínculo em junho de 2026, para, nas próximas semanas, discutir em reunião uma proposta salarial compatível com as finanças do Milan. Zlatan Ibrahimovic, conselheiro dos Rossoneros, também estaria pressionanado para que um acerto aconteça visando o próximo verão europeu.

Ainda segundo o jornalista, o projeto esportivo, aliado à possibilidade de continuar competindo na Liga dos Campeões em um contexto estável, atrairia o polonês, que está aberto a jogar no Campeonato Italiano antes de se aposentar.

Robert Lewandowski (foto: twtter FC Barcelona)
Robert Lewandowski pode deixar o Barcelona para reforçar o Milan (Foto: twtter FC Barcelona)

Barcelona elegeu Kane para substituir Lewandowski

Com contrato até 30 de junho de 2026, Robert Lewandowski deixou de ser a primeira opção no time titular de Hansi Flick e não deve renovar seu vínculo com o Barcelona, o que despertou o interesse concreto do Milan. Dessa forma, Harry Kane é a escolha principal dos Blaugranas para assumir a vaga de camisa 9, segundo o jornal inglês "The Guardian" e o Barça estaria considerando pagar a multa de 57 milhões de euros (R$ 347,7 milhões na cotação atual) para contratar o artilheiro do Bayern de Munique.

