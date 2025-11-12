De saída do Barcelona, Lewandowski interessa a gigante italiano
Atacante está em fim de contrato e não renovará com os Blaugranas
- Matéria
- Mais Notícias
Robert Lewandowski está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e os interessados já começam a bater na porta do atacante de 37 anos. Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, da "Sky Sports", o Milan teria contatado o staff do polonês para demonstrar interesse e apurar as condições financeiras do possível negócio.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona elege Harry Kane como preferido para substituir Lewandowski
Futebol Internacional12/11/2025
- Futebol Internacional
De la Fuente critica o Barcelona por conta de Yamal: ‘Fiquei surpreso’
Futebol Internacional11/11/2025
- Futebol Internacional
Lamine Yamal é cortado da seleção da Espanha, e briga entre Barcelona e Federação ganha novo capítulo
Futebol Internacional11/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O diretor Igli Tare foi quem entrou em contato com os representantes de Lewandowski, que deverá deixar o Barcelona ao término do vínculo em junho de 2026, para, nas próximas semanas, discutir em reunião uma proposta salarial compatível com as finanças do Milan. Zlatan Ibrahimovic, conselheiro dos Rossoneros, também estaria pressionanado para que um acerto aconteça visando o próximo verão europeu.
Ainda segundo o jornalista, o projeto esportivo, aliado à possibilidade de continuar competindo na Liga dos Campeões em um contexto estável, atrairia o polonês, que está aberto a jogar no Campeonato Italiano antes de se aposentar.
Barcelona elegeu Kane para substituir Lewandowski
Com contrato até 30 de junho de 2026, Robert Lewandowski deixou de ser a primeira opção no time titular de Hansi Flick e não deve renovar seu vínculo com o Barcelona, o que despertou o interesse concreto do Milan. Dessa forma, Harry Kane é a escolha principal dos Blaugranas para assumir a vaga de camisa 9, segundo o jornal inglês "The Guardian" e o Barça estaria considerando pagar a multa de 57 milhões de euros (R$ 347,7 milhões na cotação atual) para contratar o artilheiro do Bayern de Munique.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias