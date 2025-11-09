Lewandowski marca hat-trick, e Barcelona vence Celta por La Liga
Polonês decide e Barça encosta no Real Madrid
O Barcelona derrotou o Celta de Vigo, por 4 a 2, neste domingo (9), pela 12ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP), os Culés contaram com o brilho de Robert Lewandowski, que anotou um hat-trick e foi decisivo na vitória catalã, fora de casa. O outro gol foi marcado por Lamine Yamal.
Com o resultado, o Barça segue na segunda colocação de La Liga, com 28 pontos, três atrás do líder Real Madrid, que empatou por 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Já o Celta de Vigo é o 13º colocado, com 13 pontos conquistados.
Como foi Celta de Vigo x Barcelona?
Favorito no jogo, o Barcelona subiu rapidamente as linhas e começou a pressionar o Celta de Vigo. Antes dos dez minutos, Marcos Alonso bloqueou o chute de Fermín López com a mão e o árbitro Javier Alberola Rojas marcou pênalti após revisão no VAR. Na cobrança, Robert Lewandowski não decepcionou e abriu o placar. Logo na saída de bola, o Barça teve mais uma oportunidade, mas o polonês parou em Ionuț Radu. No contra-ataque, o time da casa aproveitou as linhas altas do Barça e chegou ao gol de empate com Sergio Carreira, após grande passe de Borja Iglesias.
O jogo esfriou após momentos de caos com os dois gols, mas com o Barcelona mantendo o controle da posse de bola. Aos 24, o Barça quase marcou o segundo com Rashford, mas a finalização acertou a trave. No rebote, a bola sobrou para Lewandowski, mas Radu apareceu mais uma vez e fez grande defesa para salvar o Celta.
Lewa não se abalou com as chances perdidas e apareceu mais uma vez para marcar o segundo dele e do Barcelona no duelo. Aos 37, após cruzamento de Marcus Rashford, o polonês finalizou entre as pernas de Radu para desempatar o placar. Mas não demorou muito e, cinco minutos depois, Ferran Jutglà escapou em velocidade pela direita, cruzou rasteiro na entrada da área e Borja Iglesias pegou de primeira para marcar golaço ao Celta e igualar o marcador em 2 a 2.
Porém, já nos acréscimos da primeira etapa, Lamine Yamal, que estava apagado no jogo, brilhou para marcar o terceiro do Barcelona. Em cruzamento rasteiro de Rashford, Ilaix Moriba tentou cortar o passe, mas a bola sobrou para o camisa 10 do time catalão, que bateu forte e retomou a liderança do Barça no placar.
No retorno do intervalo, as equipes se fecharam mais na defesa e o ritmo do duelo caiu. Com a vantagem, o Barcelona ficou com o controle da posse de bola, mas sem ter uma chance clara de marcar o quarto. Do outro lado, o Celta continuou na estratégia de sair em velocidade, nas costas da linha alta do Barça, mas sem sucesso.
Se com bola rolando o Barcelona estava com dificuldades, a bola parada ajudou a consolidar a vitória. Em escanteio cobrado por Marcus Rashford, Robert Lewandowski subiu mais alto que a defesa do Celta e marcou o quarto do Barça e o terceiro dele no jogo. Ao fim, o time catalão quase marcou o quinto com Lamine Yamal, que acertou a trave, mas conseguiu garantir a vitória por 4 a 2.
O que vem por aí?
O Barcelona volta a campo para enfrentar o Athletic Bilbao, em casa, após a Data Fifa. A partida acontecerá no dia 22 de novembro, às 12h15 (de Brasília). O Celta de Vigo, por sua vez, visita o Deportivo Alavés no mesmo dia, às 10h. Ambas serão válidas pela 13ª rodada de La Liga.
✅ FICHA TÉCNICA
Celta de Vigo 2x4 Barcelona
12ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo
🥅 Gols: Robert Lewandowski (BAR 10'/1°T, 0-1); Sergio Carreira (CEL 11'/1°T, 1-1); Robert Lewandowski (BAR 37'/1°T, 1-2); Borja Iglesias (CEL 42'/1ºT, 2-2); Lamine Yamal (BAR 45+4/1ºT, 2-3); Robert Lewandowski (BAR 73'/2°T, 2-4)
🟨 Cartões amarelos: Pau Cubarsí, Marcus Rashford, Robert Lewandowski e Frenkie de Jong (BAR); Miguel Román (CEL)
🟥 Cartões vermelhos: Frenkie de Jong (BAR)
Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Ionuț Radu; Marcos Alonso, Carl Starfelt, Manu Fernández (Miguel Román); Óscar Mingueza (Javi Rodríguez), Hugo Sotelo (Jones El-Abdellaoui), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Duran, Ferran Jutglà (Bryan Zaragoza), Borja Iglesias (Iago Aspas).
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Wojciech Szczęsny; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde (Gerrard Martín); Frenkie de Jong, Dani Olmo (Andreas Christensen), Fermín López; Lamine Yamal (Marc Bernal), Marcus Rashford (Ferran Torres), Robert Lewandowski.
