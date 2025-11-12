Barcelona elege Harry Kane como preferido para substituir Lewandowski

Harry Kane se tornou o nome ideal para substituir Robert Lewandowski no ataque do Barcelona. Segundo o jornal inglês "The Guardian", o clube catalão avalia pagar a multa de 57 milhões de euros (R$ 347,7 milhões) para contratar o artilheiro do Bayern de Munique na próxima temporada.

Com contrato até 30 de junho de 2026, o polonês de 37 anos deixou de ser a primeira opção no time titular e não deve renovar seu vínculo com o Barça. Dessa forma, o centroavante inglês é a escolha principal do clube para assumir a vaga de camisa 9.

Desde que se juntou ao Bayern vindo do Tottenham por 100 milhões de libras em agosto de 2023, Kane vive a melhor fase técnica da carreira, com 108 gols em 113 jogos. Nesta temporada, o jogador soma 23 gols em 17 partidas.

Aos 32 anos, Kane possui as características de um centroavante clássico — alto, forte fisicamente, eficiente no pivô e finalizador nato —, mas também evoluiu de forma significativa em termos de visão de jogo e qualidade no passe. Essa versatilidade tem permitido que atue, inclusive, como meio-atacante sob o comando de Vincent Kompany nesta temporada.

Alvo do Barcelona, Harry Kane deseja cumprir contrato com o Bayern

Harry Kane em ação na vitória do Bayern sobre o Club Brugge na Champions (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Artilheiro e o principal destaque do Bayern desde que chegou, Kane não vê uma saída do clube como prioridade. De acordo com o "The Guardian", o atacante pretende cumprir seu contrato com os Bávaros, que vai até junho de 2027. Com pouco mais de um ano e meio para o fim do vínculo, o clube alemão dão sinais de que devem iniciar conversas por uma renovação nos próximos meses.

— Em termos de ficar lá por mais tempo (no Bayern), eu consigo imaginar isso. Ainda não tive essas conversas com o Bayern, mas, se surgirem, estou disposto a ter uma conversa honesta. Obviamente, depende de como as coisas serão no próximo ano e o que conquistaremos juntos. Estamos em um momento fantástico e não penso em mais nada agora — afirmou Harry Kane.

