Sem Messi e Lautaro, Argentina tem dúvidas em escalação contra Uruguai

Uruguai e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Centenario, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Em coletiva antes do duelo, o técnico Lionel Scaloni afirmou ter algumas dúvidas da escalação, principalmente com as baixas de Messi e Lautaro Martínez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, devido às baixas na seleção argentina, Scaloni pode optar por dar oportunidade para alguns jogadores que tiveram poucas chances no elenco.

continua após a publicidade

- Eu já tenho 90% da equipe formada, e agora, no último treinamento, vou terminar de definir. Tenho algumas dúvidas, sobretudo no meio de campo, onde o nível dos meninos nos permite jogar com opções. Com a quantidade de atletas amarelados, não podemos dar o luxo de guardar tantos, ainda que talvez possamos ter alguma nuance de escolha - disse Lionel Scaloni, que completou:

- Com os desfalques que temos, também vemos esse jogo como uma boa oportunidade para alguns jogadores. Não tanto pelo resultado, que às vezes pode ser enganoso, mas pela chance de analisá-los e ver o que está por vir.

continua após a publicidade

No último encontro entre as equipes, a Argentina perdeu por 2 a 0, em plena Bombonera. Scaloni relembrou a derrota e, agora, tem a missão de se recuperar e buscar a vitória diante do rival.

- Esse jogo voltamos a analisar. Nunca temos dois encontros iguais, mas podemos tomar nota do que passou e do que temos que fazer para deixar um jogo difícil. Uruguai é um time rápido, intenso e com jogadores que desequilibram. Nós temos que estar preparados para neutralizar o que eles possam fazer e evitar que nos dominem - destacou.

➡️ Em disputa com o Brasil, técnico do Uruguai surpreende em convocação para as Eliminatórias

Como estão Argentina e Uruguai nas Eliminatórias?

Líder isolada na corrida rumo à Copa, a Argentina soma 25 pontos em 12 partidas, com oito vitórias, um empate e três derrotas. Porém, os desfalques importantes podem dificultar a missão de manter sequência de jogos invictos, que atualmente é de quatro partidas.

Do outro lado, a seleção uruguaia ocupa a segunda posição na tabela das Eliminatórias, com 20 pontos conquistados após cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Com uma extensa lista de 38 jogadores, a equipe do treinador Marcelo Bielsa quer seguir no caminho para confirmar uma vaga na próxima Copa do Mundo.