Memphis titular? Confira as escalações de Holanda e Espanha

Holanda e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília) no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas da UEFA Nations League. Confira abaixo as escalações confirmadas de ambas as equipes:

continua após a publicidade

➡️Holanda x Espanha: onde assistir, horário e prováveis escalações

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Holanda: Bart Verbruggen; Jeremie Frimpong, Hato, Virgil Van Dijk, Van Hecker e Geertruida; Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Kluivert e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

O técnico Ronald Koeman optou por deixar De Ligt, Koopmeiners, Simons e Malen no banco de reservas. O meio-campista do Liverpool, Gravenberch, sequer foi convocado.

continua após a publicidade

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Zubimendi e Pedri González; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De La Fuente.

Pelo lado espanhol, De La Fuente foi com força máxima para o duelo. A única ausência no onze titular, foi a de Dani Olmo, destaque da Espanha na Euro.

continua após a publicidade

As equipes decidem a vaga no próximo domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no estádio Mestalla, em Valência (ESP).

Jogadores da Espanha comemorando o título da Euro 2024 (Foto: AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional