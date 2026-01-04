Clube da Premier League ganha 'reforço' brasileiro

O Wolverhampton, atual lanterna da Premier League, solicitou o retorno imediato do lateral-direito brasileiro Pedro Lima, que estava emprestado ao Porto. A decisão foi confirmada neste sábado (3) pelo clube português e pelo técnico Francesco Farioli, no mesmo dia em que a equipe inglesa encerrou um jejum de 19 partidas sem vencer ao derrotar o West Ham por 3 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador de 19 anos tinha contrato de cessão válido até meados de 2026, mas integra novamente o elenco comandado por Rob Edwards para a sequência da temporada. O Porto oficializou a saída do atleta por meio de comunicado e o treinador da equipe, Francesco Farioli, corroborou a informação, que elogiou a conduta profissional do brasileiro durante sua passagem por Portugal.

continua após a publicidade

— As únicas notícias que posso falar agora é que o Pedro Lima vai voltar ao Wolverhampton porque o chamaram de volta. Foi um jogador que teve uma grande atitude. Desejo-lhe o melhor e que tudo corra bem no novo desafio no Wolverhampton — declarou Farioli.

Pedro Lima em anúncio pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Passagem no Porto

Durante os quatro meses em que permaneceu em Portugal, Pedro Lima atuou nove vezes pela equipe B do Porto, sendo titular em oito ocasiões e registrando uma assistência. Pelo time principal, foi relacionado apenas uma vez, em partida contra o Rio Ave em setembro, mas permaneceu no banco de reservas.

continua após a publicidade

O lateral foi contratado pelo Wolverhampton na metade de 2024, junto ao Sport, por 10 milhões de euros, após recusar uma proposta do Chelsea. Em sua primeira temporada na Inglaterra, somou seis jogos pela equipe principal, sendo três pela Premier League, além de duas partidas pelo time sub-21 antes da transferência temporária para o Porto.

Pedro Lima em ação pelo Sport (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Cenário no elenco e tabela

O retorno de Pedro Lima ocorre em um contexto de dificuldades para o setor defensivo dos Wolves. Os atuais concorrentes da posição, Jackson Tchatchoua e Ki-Jana Hoever, não contabilizam assistências na temporada e têm tido o desempenho questionado. O técnico Rob Edwards costuma utilizar um esquema tático com três zagueiros, o que demanda alas com liberdade ofensiva. O veterano Matt Doherty também é opção para o setor, embora tenha atuado recentemente como zagueiro.

O Wolverhampton soma apenas seis pontos na tabela de classificação e está a 12 pontos de distância do Nottingham Forest, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time será na quarta-feira (7), contra o Everton, pela 21ª rodada da Premier League.

Jogadores do Wolves agradecem o apoio da torcida após partida da Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial