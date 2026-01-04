O elenco do Bayern de Munique retomou as atividades neste sábado (3) após a pausa de fim de ano com novidades no departamento médico. A volta aos trabalhos no centro de treinamento Sabener Strasse foi marcada pela ausência de Joshua Kimmich, que trata uma lesão no tornozelo, e pela presença de Jamal Musiala, que antecipou sua reapresentação para finalizar a recuperação de uma fratura sofrida em julho de 2025, no Mundial de Clubes.

Situação clínica do elenco

Joshua Kimmich não participou do treino coletivo e seguirá um cronograma individual. O meio-campista de 30 anos já havia apresentado problemas físicos na reta final de 2025, ficando no banco na vitória por 6 a 2 sobre o Freiburg e desfalcando o time na goleada de 4 a 0 contra o Heidenheim. O clube não estipulou um prazo oficial para o retorno do atleta aos jogos, mas a projeção interna é de uma retomada gradual das atividades.

Além de Kimmich, o goleiro Manuel Neuer também realizou trabalhos particulares em campo. Ele se recupera de uma lesão na coxa sofrida em dezembro e segue sem data prevista para voltar à meta titular. Outra baixa confirmada é o atacante Nicolas Jackson, que está a serviço da seleção de Senegal para a disputa da Copa Africana de Nações.

Kimmich em ação na partida contra o Flamengo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Recuperação de Musiala

Diferentemente dos companheiros, Jamal Musiala apresentou-se ao centro de treinamento na sexta-feira (2), um dia antes do restante do grupo. O meia-atacante de 22 anos busca acelerar a fase final de recuperação de uma fratura na fíbula e deslocamento no tornozelo, lesões ocorridas em uma dividida com o goleiro Gianluigi Donnarumma durante as quartas de final do Mundial de Clubes, contra o PSG, em 5 de julho.

Musiala já havia participado de treinos com a equipe em 16 de dezembro, antes do recesso. A comissão técnica de Vincent Kompany projeta que o jogador tenha condições de jogo ainda em janeiro.

Musiala e Alphonso Davies em treino do Bayern de Munique (Foto: Reprodução/X)

O que vem por aí?

O Bayern de Munique volta a campo na próxima terça-feira (6), às 11h (de Brasília), para um amistoso contra o RB Salzburg, na Áustria. O primeiro compromisso oficial de 2026 será no domingo (11), contra o Wolfsburg, na Allianz Arena. A equipe lidera a Bundesliga com 41 pontos em 15 rodadas, mantendo nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, Borussia Dortmund.

