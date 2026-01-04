Sem Mbappé, Real Madrid aposta em trio que venceu a Champions League
Xabi Alonso deve retomar o trio formado por Jude Bellingham, Rodrygo e Vini Jr
O Real Madrid enfrentará o Real Betis por La Liga neste domingo (4), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, sem poder contar com seu artilheiro e camisa 10. Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo e deve ficar afastado por cerca de um mês, o que leva a equipe comandada por Xabi Alonso a retomar o trio ofensivo formado por Jude Bellingham, Rodrygo e Vini Jr, que conquistou o Campeonato Espanhol e a Champions League.
A partida marca o primeiro compromisso do Real Madrid em 2026 e ocorre em um momento de pressão na disputa pelo título nacional. A equipe soma 42 pontos e está a quatro do líder Barcelona. Sem Mbappé e com Endrick emprestado ao Lyon, a tendência é que o treinador utilize os três como alternativa para o duelo.
Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior atuaram juntos na final europeia disputada em 1º de julho de 2024, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0, com gols do ex-Flamengo e Dani Carvajal. A formação foi utilizada por Carlo Ancelotti semanas antes do anúncio oficial da contratação de Mbappé pelo clube espanhol.
Pressão por resultados persegue o Real Madrid
O reencontro do trio ocorre após um período de manutenção da equipe. Antes da estreia em 2026, o Real Madrid acumulou três vitórias, incluindo um triunfo apertado sobre o Talavera pela Copa do Rei, e uma derrota em casa para o Manchester City por 2 a 1, pela Liga dos Campeões, resultado que ampliou a pressão sobre Xabi Alonso.
Um resultado positivo contra o Betis é considerado importante para a sequência da temporada, já que o Real enfrenta o Atlético de Madrid na próxima quinta-feira (8), pela semifinal da Supercopa da Espanha. A proximidade do clássico aumenta o peso do confronto deste domingo no planejamento da equipe.
