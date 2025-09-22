O Barcelona segue sem saber onde mandará os próximos jogos de LaLiga. Sem o interesse em mandar os jogos no estádio Johan Cruyff, o clube catalão tenta a liberação do Camp Nou para retornar à sua casa nesta temporada. No entanto, segundo jornal "Marca", o local segue sem permissão para receber os torcedores e também as partidas das competições.

Neste cenário, outro estádio que aparece como opção para o Barcelona mandar seus jogos é Estádio Olímpico Lluís Companys. A tendência é que a partida contra o Real Sociedad, no próximo domingo, seja disputada em Montjuïc pela 7ª rodada de LaLiga.

Diferentemente da Uefa, as regras da liga espanhola permitem que haja apenas um lado do estádio aberto para receber o jogo. A arquibancada com apenas 27 mil espectadores já seria suficiente.

Há alguns dias, o Barça confirmou que disputará o primeiro confronto em casa pela Champions League no estádio em questão. A definição se deu após a Uefa confirmar que o Camp Nou não atende aos requisitos para receber a disputa com o PSG.

A diretoria do Barcelona segue com esperança de ter o estádio para as próximas disputas, mesmo cientes de que pode não haver liberação a tempo de confrontos importantes. No entanto, o clube fez um convite à imprensa espanhola para acompanhar a evolução da obra no Camp Nou, e, segundo informações do "Marca", houve evolução no campo com relação aos últimos dias.

Estádio Johan Cruyff recebeu jogos do Barcelona (Foto: Lluis GENE / AFP)

Deco fala sobre retorno ao Camp Nou

✒️Entrevista de João Brandão

— Eu acho que essa direção do Laporta foi uma gestão de muita coragem. Pegou o clube com problemas econômicos, pós-Covid, reconstruiu o time e fazer um novo estádio é coisa de maluco. Sair do Camp Nou, era um projeto que se falava lá atrás, mas que ninguém executava por uma série de razões. Todos estão na expectativa de voltar para o estádio, sentir de novo a energia do Spotify Camp Nou e vai ser um momento marcante na história do clube. O Camp Nou sempre foi um estádio histórico, mas precisava modernizar. O Barcelona vive muito disso. O torcedor, o turismo. As pessoas sempre estão em Barcelona, as lojas movimentadas. Então acho que essa obra, no fundo, vai modernizar o Barcelona. Vai modernizar aquilo que já é grandioso. E acho que vai ser mais ainda. Tem que ter uma ansiedade geral. O desejo de voltar é enorme. E imagino que, como jogador, todo mundo quer voltar para lá. Tem jogador que nunca jogou no Camp Nou. Então acho que muitos estão ansiosos.