Herói da Champions é punido por ato de indisciplina no Barcelona; entenda
Rashford começará no banco de reservas em duelo contra o Getafe
- Matéria
- Mais Notícias
Protagonista da vitória do Barcelona sobre o Newcastle, Rashford marcou dois gols contra a equipe britânica e guiou a equipe à vitória na Champions League. Mesmo após a boa atuação, o atacante não será titular contra o Getafe neste domingo (21), pois foi punido por Hansi Flick por um ato de indisciplina.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha vai jogar? Barcelona divulga escalação para duelo contra Getafe
Futebol Internacional21/09/2025
- Futebol Internacional
Bola de Ouro: entenda como funciona a escolha do melhor jogador do mundo
Futebol Internacional21/09/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Manchester United sobre Casemiro: ‘Pior do que eu’
Futebol Internacional21/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
De acordo com informações internas do clube, Rashford atrasou alguns minutos para o encontro matinal no hotel, horas antes do duelo pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, perdeu automaticamente a condição de titular – mesmo sendo uma das principais peças ofensivas do elenco. Flick manteve a determinação que já puniu outros jogadores, como Koundé, Iñaki Peña e Raphinha. O treinador é conhecido por aplicar regras rígidas de disciplina desde que assumiu o comando do time.
Hansi Flick entende que pontualidade é parte do comprometimento e não abre exceções, independentemente do status do atleta. Rashford, que vinha atuando como titular na esquerda do ataque, dará lugar a Ferran Torres no confronto diante do Getafe.
Escalação do Barcelona para enfrentar o Getafe
Mesmo com o episódio envolvendo Rashford, o Barcelona vai a campo com força máxima entre os atletas disponíveis, buscando encostar no líder Real Madrid. A equipe comandada por Hansi Flick tem desfalques importantes e não contará com Lamine Yamal, Baldé, Gavi e Cubarsí.
⚽ GOL: Joan Garcia
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Eric García
⚽ ZAG: Christensen
⚽ LTE: Gerard Martín
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Frenkie de Jong
⚽ MEI: Dani Olmo
⚽ ATA: Raphinha
⚽ ATA: Ferran Torres
⚽ ATA: Lewandowski
As ausências mais sentidas são Alejandro Baldé, Gavi e, principalmente, Lamine Yamal, que segue fora por lesão. Pau Cubarsí, substituído contra o Newcastle por desconforto no joelho, foi incluído na convocação.
Hansi Flick tem mão firme em punições a jogadores
Essa não é a primeira vez que o técnico pune jogadores por atrasos. Koundé, por exemplo, chegou a pedir para ser avisado por seguranças do clube para não perder o horário do briefing pré-jogo. Para Flick, a medida garante profissionalismo e reforça a responsabilidade individual.
Na rodada passada, Raphinha também foi punido pelo treinador. O brasileiro teria chegado atrasado para um treinamento do time, e por isso, começou a partida contra o Espanyol no banco de reservas. Desta vez, será Rashford que passará pela punição.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias