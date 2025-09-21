Barcelona vence Getafe e encosta em Real Madrid na La Liga
Raphinha fez boa atuação e deu assistência para o segundo gol
O Barcelona venceu o Getafe por 3 a 0 neste domingo (21), pela 5ª rodada de La Liga, no Estádio Johan Cruyff. Em uma atuação coletiva sólida, Ferran Torres marcou dois gols e Dani Olmo fechou o placar, confirmando a boa fase da equipe blaugrana.
Com o resultado, o Barça chega a 13 pontos, mantém a invencibilidade no campeonato, com quatro vitórias e um empate, e se aproxima do líder Real Madrid, ficando apenas dois pontos atrás. O Getafe, que vinha de bom início no torneio, caiu para a 7ª posição e somou sua segunda derrota.
Barcelona x Getafe: como foi o jogo?
Jogando em casa, o Barcelona entrou em campo com postura dominante desde o apito inicial. A equipe de Hansi Flick apresentou controle do ritmo e posse de bola envolvente, construindo jogadas com paciência e atacando com inteligência. Do outro lado, o Getafe, que vinha com moral após bons resultados, não conseguiu repetir as atuações anteriores e passou todo o primeiro tempo praticamente sem chegar ao gol adversário.
O Barcelona pressionava com calma, sem sufocar o rival, mas com marcação alta e movimentação coordenada. Assim, o time catalão ia empurrando o Getafe para seu próprio campo, criando oportunidades e impedindo a saída de bola do adversário.
Aos 15 minutos, a superioridade se traduziu em gol. Raphinha recebeu na direita, puxou para o meio e enfiou um passe preciso para Dani Olmo dentro da área. De calcanhar, Olmo deixou para Ferran Torres, que vinha de trás e bateu forte para abrir o placar. O lance sintetizou bem a dinâmica do jogo: troca de passes rápida, infiltração e presença ofensiva.
Sem se acomodar, o Barcelona seguiu rondando o ataque. Aos 34 minutos, a jogada do segundo gol começou com uma recuperação rápida no meio. Raphinha, livre pela direita, avançou em velocidade e encontrou Ferran Torres. No mano a mano com o goleiro Soria, o espanhol manteve a calma e finalizou para ampliar.
Antes do intervalo, Ferran quase fez o terceiro. Aos 42 minutos, Koundé sofreu falta no meio-campo e Pedri lançou por cobertura para o atacante, que avançou entre os zagueiros e chutou de primeira, acertando o travessão. A torcida já celebrava o hat-trick, mas a bola não entrou.
O segundo tempo começou com mudanças importantes. Raphinha deu lugar a Rashford, e o Getafe fez três substituições para tentar povoar o meio-campo e inverter o controle da partida. Pela primeira vez no jogo, o time visitante conseguiu levar perigo, chegando a finalizar mais do que o Barcelona nos minutos iniciais da etapa final.
A melhora do Getafe, porém, durou pouco. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Barcelona matou o jogo com uma jogada rápida, aproveitando a velocidade de Rashford. O atacante inglês recebeu um lançamento de Casadó, ganhou no arranque e chegou à linha de fundo. O cruzamento não encontrou Lewandowski, mas sobrou para Dani Olmo, livre, empurrar para as redes: 3 a 0.
O terceiro gol esfriou qualquer reação do Getafe. A partir daí, o Barcelona voltou a controlar o ritmo, valorizando a posse de bola e administrando o resultado. Os culés até ensaiaram um quarto gol, mas sem acelerar demais ou se expor desnecessariamente.
O que vem por aí?
Com a vitória, o Barcelona segue firme na perseguição ao Real Madrid e volta a campo na quinta-feira (25), quando enfrenta o Real Oviedo, às 16h30 (de Brasília), novamente pela La Liga. Já o Getafe busca reação na quarta-feira (24), contra o Alavés, às 14h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 3x0 Getafe
5ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: domingo, dia 21 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Ferran Torres (BAR 15'/1T); Ferran Torres (BAR 34'/1T); Dani Olmo (BAR 17'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Martin (GET), Raphinha (BAR), Liso (GET), Djené (GET), Christensen (BAR), Aqbar (GET)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵🔴(Técnico: Xabi Alonso)
Joan Garcia; Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín (Ronald Araujo); Pedri (Bardghji), De Jong (Casadó), Dani Olmo; Raphinha (Rashford), Lewandowski, Ferran Torres (Fermín);
🟡🔵 Getafe (Técnico: Manolo Gonzalez)
Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Djené (Davinchi), Rico; Martín (Muñoz), Milla, Arambarri (Coba da Costa); Liso (Sancris), Mayoral (Kamara);
