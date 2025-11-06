Messi sobre Copa de 2022: 'Vencer o Mundial foi como ter filhos'

Lionel Messi marcou presença no primeiro dia do American Business Forum (ABF), nesta quinta-feira (6), e abordou uma série de temas sobre sua trajetória, incluindo os primeiros passos no Newell's Old Boys até o título mundial pela Argentina, em 2022, que despertou uma sensação similar a "ter filhos", como afirmou o próprio astro.

"Sempre disse que Deus me deu um dom, me escolheu. Fui assim desde pequenino. Mas, depois, pelo caminho, fiz muitos sacrifícios e esforços para fortalecer todo esse dom que tinha, porque há muita gente que tem muitas condições futebolísticas, gente muito boa em todas as partes do mundo, mas, para ser profissional, é preciso fazer um sacrifício muito grande, e eu sempre tive isso como objetivo", começou por dizer o argentino.

Sobre a saída do Barcelona para o PSG, Messi não escondeu a dificuldade de encarar uma nova realidade e deixar para trás o clube de sua vida:

"A primeira saída, de Barcelona para Paris, foi dura, porque tínhamos passado toda a vida em Barcelona, estávamos muito bem. A família, as crianças… Tínhamos tudo. Fui para lá com 13 anos, fiz lá toda a minha vida. A minha mulher chegou lá quando eu tinha 20 ou 21 anos [...] A nível futebolístico e do dia-a-dia, as coisas não correram bem, eu não me divertia, por uma série de coisas, também por ser tudo novo para mim, muito diferente ao que estava habituado", afirmou o astro.

Messi foi campeão mundial de futebol pela Argentina em 2022 (Foto: Franck Fife/AFP)

Messi comparou a conquista da Copa do Mundo a ter filhos

Ao tratar sobre a conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, Lionel Messi não escondeu o orgulho e a alegria de levantar a tão desejada taça:

"Foi especial, primeiro, porque, para um jogador, conquistar um Mundial é o máximo. É como qualquer profissional chegar ao máximo, não há nada acima disso, não podemos pedir mais nada [...] A sensação que me assolou, com as devidas distâncias e sem comparar, porque não têm nada a ver… Quando conquistei o Mundial, tive a mesma sensação de quando nasceram os meus filhos, uma sensação que tive a sorte de viver", admitiu Messi.

