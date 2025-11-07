Pep Guardiola completará 1000 jogos na carreira como treinador

Um dos maiores técnicos da história do futebol, Pep Guardiola comandará o milésimo jogo de sua carreira neste domingo (9), no duelo entre Manchester City e Liverpool, pela Premier League. O espanhol entrará para um seleto grupo de treinadores que chegaram à marca de mil partidas no comando de equipes profissionais.

Com 715 vitórias em 999 jogos até o momento, Guardiola é reconhecido como o maior técnico da era moderna do futebol e responsável por uma revolução no modelo de jogo. No Manchester City, onde chegou em 2016, ele comandou a equipe em 549 partidas e é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, atrás apenas de Les McDowall, que acumula 587 partidas pelos Cityzens entre 1950 e 1963.

— Chegar a 1.000 jogos como treinador é algo muito especial para mim. Quando comecei no Barcelona B, há tantos anos, nunca pensei por um segundo em alcançar essa marca. Você só quer fazer um bom trabalho, jogar o futebol da maneira certa e ver o que acontece — disse Guardiola.

A carreira de Pep Guardiola é lendária não apenas pela forma de jogar e se portar em campo, mas também pelo número de títulos. Ao todo, o treinador levantou 40 troféus por Barcelona, Bayern e atualmente pelo Manchester City.

No clube inglês, foram 18 taças: seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

— Fui muito afortunado em minha carreira por trabalhar em três clubes incríveis. No Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City, sempre tive total apoio. Isso me permitiu trabalhar sem distrações e ser o melhor técnico que posso ser. Tenho muito, muito orgulho da minha carreira. Os troféus que conquistei… honestamente, nunca imaginei que venceria tantas vezes, mas tem sido lindo. Não mudaria um único momento — seguiu.

Alguns dos técnicos lendários que bateram a marca de 1000 jogos

Alex Ferguson - 2155 jogos Arnese Wenger - 1701 jogos Guy Roux - 1638 jogos Manuel Pellegrini - 1619 jogos Willie Maley - 1612 jogos Fred Everiss - 1502 jogos Brian Clough - 1453 jogos Bobby Robson - 1446 jogos Giovanni Trapattoni - 1382 jogos Carlo Ancelotti - 1374 jogos José Mourinho - 1205 jogos Matt Busby - 1147 jogos Fernando Santos - 1057 jogos Pep Guardiola - 999 jogos…

