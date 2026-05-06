Dirigente do Bayern detona reta final de ídolo no clube: 'Porta-voz'

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, fez críticas contundentes à reta final da longa passagem de Thomas Müller pelo clube alemão. Em entrevista concedida à emissora "DAZN", o dirigente avaliou que o rendimento do atacante dentro das quatro linhas ficou abaixo do esperado nos seus últimos anos de contrato com o clube.

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Apesar de reconhecer a grande importância histórica do atleta para a instituição, Hoeness pontuou que o jogador passou a assumir um protagonismo midiático que se tornou desproporcional ao seu tempo de jogo nos anos derradeiros de sua trajetória no futebol europeu.

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— Na fase final, o Thomas falava mais do que jogava futebol. No fim, era basicamente o porta-voz da imprensa, e não tenho problema nenhum com ele. Mas foi certamente muito inteligente na forma como se promoveu, mesmo numa altura em que já estava no banco — declarou o dirigente na entrevista.

Thomas Müller comemorando gol pelo Bayern de Munique (Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)

Oferta de cargo e o destino na MLS

Durante a conversa, o presidente de honra revelou que a diretoria do Bayern de Munique chegou a oferecer a Müller a possibilidade de assumir um cargo administrativo logo após o encerramento do seu vínculo oficial como atleta na Alemanha. O jogador, no entanto, recusou a proposta para poder estender a sua carreira profissional nos gramados e optou por assinar com o Vancouver Whitecaps, da MLS.

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— Se ele tivesse considerado a ideia, teríamos procurado juntos o cargo certo para ele no clube. Essa oferta ainda está de pé. Ele pode ter considerado a hipótese, mas não para agora. E consigo entender isso muito bem, porque também fui jogador — explicou Hoeness.

Thomas Müller em sua estreia pelo Vancouver Whitecaps (Foto: Rich Lam/AFP)

Thomas Müller no Bayern de Munique

A saída de Thomas Müller do Bayern de Munique ocorreu no ano passado, logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O atacante iniciou a sua trajetória nas categorias de base do time no ano 2000, aos 10 anos de idade, e estreou na equipe principal na temporada 2008/2009.

Ao longo de sua passagem pelo clube bávaro — o único que defendeu em toda a sua carreira na Europa —, o jogador acumulou números de extrema relevância. Foram 756 partidas disputadas de forma oficial, com 248 gols marcados e 221 assistências registradas.

Em sua extensa galeria de troféus, Müller somou 32 títulos pelo Bayern, incluindo duas edições da Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 conquistas da Bundesliga. Pela seleção nacional, o atleta foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2014.

Müller em seu último jogo de Champions pelo Bayern (Foto: Marco Bertorello/AFP)

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