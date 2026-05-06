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Dirigente do Bayern detona reta final de ídolo no clube: 'Porta-voz'

Uli Hoeness avaliou que o atacante assumiu protagonismo excessivo na imprensa em seus últimos anos

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
11:53
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imagem cameraThomas Müller comemora gol pelo Bayern de Munique (Foto: Paul ELLIS / AFP)
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O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, fez críticas contundentes à reta final da longa passagem de Thomas Müller pelo clube alemão. Em entrevista concedida à emissora "DAZN", o dirigente avaliou que o rendimento do atacante dentro das quatro linhas ficou abaixo do esperado nos seus últimos anos de contrato com o clube.

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Apesar de reconhecer a grande importância histórica do atleta para a instituição, Hoeness pontuou que o jogador passou a assumir um protagonismo midiático que se tornou desproporcional ao seu tempo de jogo nos anos derradeiros de sua trajetória no futebol europeu.

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— Na fase final, o Thomas falava mais do que jogava futebol. No fim, era basicamente o porta-voz da imprensa, e não tenho problema nenhum com ele. Mas foi certamente muito inteligente na forma como se promoveu, mesmo numa altura em que já estava no banco — declarou o dirigente na entrevista.

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Thomas Müller comemorando gol pelo Bayern de Munique (Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)

Oferta de cargo e o destino na MLS

Durante a conversa, o presidente de honra revelou que a diretoria do Bayern de Munique chegou a oferecer a Müller a possibilidade de assumir um cargo administrativo logo após o encerramento do seu vínculo oficial como atleta na Alemanha. O jogador, no entanto, recusou a proposta para poder estender a sua carreira profissional nos gramados e optou por assinar com o Vancouver Whitecaps, da MLS.

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— Se ele tivesse considerado a ideia, teríamos procurado juntos o cargo certo para ele no clube. Essa oferta ainda está de pé. Ele pode ter considerado a hipótese, mas não para agora. E consigo entender isso muito bem, porque também fui jogador — explicou Hoeness.

Thomas Müller em sua estreia pelo Vancouver Whitecaps após saída do Bayern
Thomas Müller em sua estreia pelo Vancouver Whitecaps (Foto: Rich Lam/AFP)

Thomas Müller no Bayern de Munique

A saída de Thomas Müller do Bayern de Munique ocorreu no ano passado, logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O atacante iniciou a sua trajetória nas categorias de base do time no ano 2000, aos 10 anos de idade, e estreou na equipe principal na temporada 2008/2009.

Ao longo de sua passagem pelo clube bávaro — o único que defendeu em toda a sua carreira na Europa —, o jogador acumulou números de extrema relevância. Foram 756 partidas disputadas de forma oficial, com 248 gols marcados e 221 assistências registradas.

Em sua extensa galeria de troféus, Müller somou 32 títulos pelo Bayern, incluindo duas edições da Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 conquistas da Bundesliga. Pela seleção nacional, o atleta foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2014.

Müller jogou seu último jogo de Champions pelo Bayern
Müller em seu último jogo de Champions pelo Bayern (Foto: Marco Bertorello/AFP)

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