⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Apesar de um começo de partida morno, o Istiqlol foi melhor no primeiro tempo. Aos 31 minutos, o time do Tajiquistão abriu o placar com Dzhalilov. O capitão e camisa 10 aproveitou uma bobeira do Al-Nassr na saída de bola e, de fora da área, acertou um belo chute de canhota no canto do goleiro Najjar. Com uma exibição superior na segunda etapa, a equipe de Luís Castro conseguiu o empate logo no início, quando Abdulrahman Ghareeb aproveitou o próprio rebote para balançar as redes e deixar tudo igual no Central Republican Stadium.