Jogador do Real Madrid se declara para rival e deixa futuro em aberto

Dani Ceballos, jogador do Real Madrid, declarou, durante suas férias, que está com o futuro em aberto. Em entrevista ao canal espanhol "El Chiringuito", o jogador de 28 anos se mostrou receptivo a uma possível saída do clube merengue e se declarou ao Real Betis, seu time formador.

Com contrato com o Real Madrid até junho de 2027, Dani Ceballos admitiu publicamente que ainda não decidiu onde jogará na próxima temporada. O meio-campista, que iniciou as férias em Utrera (na província de Sevilha), sua cidade natal, afirmou que terá conversas sobre seu futuro “nas próximas semanas”.

Confira a fala de Ceballos sobre o Real Betis

- Este é um verão muito importante para mim. Ainda não falei com o Betis, mas o Betis é minha casa e sempre será minha casa - disse o jogador, que se transferiu para o Real Madrid em 2017, após se destacar no clube da Andaluzia.

Ceballos, que completará 29 anos em agosto, conviveu com poucas oportunidades na última temporada sob o comando de Carlo Ancelotti e agora com Xabi Alonso. Ainda assim, não esconde a ligação afetiva com o clube de Sevilha, apesar de o presidente do Betis, Ángel Haro, ter descartado recentemente o retorno do atleta.

- Espero que eu sempre tenha as portas abertas no Betis - afirmou o jogador, reforçando o carinho pela equipe que o revelou.

Dani Ceballos, jogador do Real Madrid, se declarou para o Real Betis (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

